شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی ( از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین تولیدکنندگان کابل‌های مخابراتی و برقی کشور، در پنج‌ماهه نخست سال جاری موفق به ثبت درآمد ۲۵۶۷ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریالی شد که بخش قابل‌توجهی از آن از محل صادرات کابل‌های برق و کابل‌های مخابراتی مسی به ارزش ۱۴۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال به دست آمده است.

این شرکت که در آبان‌ماه سال ۱۳۶۳ در زمینی به وسعت یک میلیون مترمربع و با زیربنایی معادل ۲۰۰ هزار مترمربع در شهر یزد تأسیس شد، با هدف توسعه ارتباطات، ایجاد تحول در شبکه مخابراتی کشور و تولید انواع کابل‌های مخابراتی مسی و نوری، فعالیت خود را با به‌کارگیری آخرین فناوری‌های روز جهان آغاز کرد.

بهره‌برداری رسمی این مجموعه، هم‌زمان با راه‌اندازی خط تولید کابل‌های مخابراتی نوری در سال ۱۳۶۷ – برای نخستین بار در ایران – انجام شد و دو سال بعد تولید کابل‌های مخابراتی مسی نیز به ظرفیت‌های شرکت افزوده شد.

در سال ۱۳۶۸ شرکت فیبر نوری و سلول خورشیدی تهران با هدف تولید فیبر نوری و پنل‌های خورشیدی راه‌اندازی و در سال ۱۳۷۸ در مجموعه شهید قندی ادغام شد. طی سال‌های بعد، این شرکت سه مرحله توسعه ظرفیت را تا سال ۱۳۸۴ به منظور خودکفایی صنعتی و پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون کشور اجرا کرد. شهید قندی در سال ۱۳۷۵ موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 و در سال ۱۳۸۱ گواهینامه ویرایش ۲۰۰۰ این استاندارد و همچنین استاندارد زیست‌محیطی ISO 14001 شد که نشان‌دهنده تعهد به کیفیت جهانی و حفاظت محیط‌زیست است.

چهار دهه پیشتازی در صنعت کابل‌سازی ایران و ثبت رکورد فروش در سال جاری

در راستای سیاست خصوصی‌سازی، این شرکت در سال ۱۳۸۳ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۷ نام آن از «شرکت کابل‌های مخابراتی شهید قندی» به «شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی» تغییر یافت. فلسفه مدیریتی این مجموعه بر پایه مشتری‌مداری، بهبود مستمر کیفیت و خدمات و انجام به‌موقع تعهدات استوار بوده و تمامی کارکنان و مدیران خود را متعهد به رعایت این اصول می‌دانند.

عملکرد تولیدی این شرکت در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری شامل تولید ۱۴ تن کابل مخابراتی مسی، ۳۰۵۸.۸ تن کابل مخابراتی فوری، ۲ تن کابل شبکه، ۱۳۷.۶ تن کابل‌های FTTx (از جمله FTTH)، ۲۰ تن کابل برق، ۶۴۰.۴ تن میکروکابل و ۶۰ تن داکت میکروکابل بوده است. این آمار نشان‌دهنده تنوع بالای محصولات و توانمندی فنی این مجموعه در پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی و خارجی است.

کارخانجات تولیدی شهید قندی، با تکیه بر تجربه چهار دهه فعالیت صنعتی، حضور مؤثر در بازارهای صادراتی، توسعه فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متخصص، مسیر خود را برای ارتقای جایگاه صنعت کابل‌سازی ایران و گسترش سهم از بازار جهانی ادامه می‌دهد.

