پیام تبریک مدیرعامل فولاد خوزستان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت فولاد خوزستان، مدیرعامل فولاد خوزستان در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم رب شهدا و الصدیقین
سی و یکم شهریورماه آغاز هفته دفاع مقدس، فرصت ارزشمند و مغتنمی است تا ملت سرافراز و غیور ایران اسلامی بار دیگر با مرور خاطرات و حماسه سازی دلیرمردان و شیرزنان این مرز و بوم در جبهه های حق علیه باطل، ضمن تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، از رشادت و استقامت و شجاعت شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، رزمندگان و یادگاران هشت سال جنگ تحمیلی، تجلیل و تکریم نمایند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهیدان والامقام دوران دفاع مقدس، این ایام غرور آفرین را حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظلهالعالی) و ملت شهید پرور ایران اسلامی به ویژه خانواده بزرگ فولاد خوزستان تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون مردم شریف را، در پاسداری و ادامه این مسیر پرافتخار، از خداوند منان مسئلت مینمایم.
و من الله توفیق
امین ابراهیمی
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان