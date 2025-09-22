۸۶۱ داوطلب در آزمون استخدامی شرکت نورد فولاد زرین شرکت کردند+فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، وی با اشاره به نیازهای استخدامی مجموعه افزود: برای راه‌اندازی خطوط نورد سرد، به حدود ۴۰ نفر اپراتور و ۶ نفر در سطح کارشناسی نیاز داریم. در این آزمون در مجموع حدود ۱۱۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که پس از تکمیل مدارک، ۸۶۱ نفر موفق به دریافت کارت ورود به جلسه شدند و امروز در آزمون کتبی شرکت کردند.

انتهای پیام/