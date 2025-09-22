خبرگزاری کار ایران
مدیر سرمایه‌های انسانی و سازماندهی شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛

۸۶۱ داوطلب در آزمون استخدامی شرکت نورد فولاد زرین شرکت کردند+فیلم

۸۶۱ داوطلب در آزمون استخدامی شرکت نورد فولاد زرین شرکت کردند+فیلم
قنبری در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ گفت: امروز آزمون کتبی استخدامی شرکت نورد فولاد زرین، از زیرمجموعه‌های شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در دو مقطع دیپلم (اپراتوری و تعمیرکاری) و کارشناسی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، وی با اشاره به نیازهای استخدامی مجموعه افزود: برای راه‌اندازی خطوط نورد سرد، به حدود ۴۰ نفر اپراتور و ۶ نفر در سطح کارشناسی نیاز داریم. در این آزمون در مجموع حدود ۱۱۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که پس از تکمیل مدارک، ۸۶۱ نفر موفق به دریافت کارت ورود به جلسه شدند و امروز در آزمون کتبی شرکت کردند.

 

