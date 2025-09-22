به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ورق خودرو چهارمحال بختیاری،مهرداد عسگری اظهار کرد: با توجه به طرح‌های توسعه‌ای که در مجموعه تعریف شده و هم‌اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، در این مرحله از جذب نیرو حدود ۴۰ نفر اپراتور و تعمیرکار و همچنین ۶ نفر در سطح کارشناسی استخدام خواهند شد.

