رشد ۲۲ درصدی تولید فولاد سرمد در ۵ ماهه نخست امسال
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، «رضا حیدریدریاسری» مدیرعامل شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه گفت: یک پروژه واحد احیای مستقیم با پیشرفت ۴۷ درصدی و یک پروژه فولادسازی با پیشرفت ۶۹ درصدی در مجموعه سرمد در حال تکمیل هستند که با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، پروژه فولادسازی در اولویت قرار دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد تولید شرکت در سال جاری چگونه بوده است؟ گفت: امسال با لطف خداوند و تلاش همه پرسنل فولاد سرمد خوشبختانه در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ هم در فروش و هم در تولید رشد قابلتوجهی به دست آمده است. در سال ۱۴۰۳ مجموعه تولید فولاد سرمد تا پایان مردادماه به میزان ۱۹۷.۴۴۸ تن بوده که در ۵ ماهه نخست سال جاری این مقدار به ۲۳۸.۲۲۷ تن رسیده که بیانگر یک رشد ۲۲ درصدی در حوزه تولید است.
همچنین در حوزه فروش نیز در نیمسال اول ۱۴۰۳ به میزان ۱۵۷.۱۶۷ تن فروش انجام شده که این عدد در همین مقطع زمانی سال ۱۴۰۴ به ۱۹۰.۶۸۰ تن رسیده که نشانگر رشد ۲۱ درصدی در این حوزه است. امیدواریم با حفظ روند کنونی، تولید امسال مجموعه سرمد به ۵۰۰ هزار تن برسد که رسیدن به این میزان تولید دور از دسترس نیست. خاطرنشان میسازد که میزان تولید سال گذشته ۴۵۰ هزار تن بوده است.
به منظور حفظ تعادل بازار میلگرد در کمک به تولید مولد، کلیه محصولات فولاد سرمد در بورس کالا عرضه میشود که در این حوزه از نظر تناژی نخستین شرکت عرضهکننده و از نظر فروش دومین شرکت در بورس کالا هستیم.
مدیرعامل شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه همچنین درباره تامین مواد اولیه نیز عنوان کرد: تامین مواد اولیه (شمش فولادی) از طریق شرکت چادرملو که سهامدار اصلی فولاد سرمد است، تامین میشود. اگر در مواقعی نیز چادرملو نتواند شمش مورد نیاز را عرضه کند از شرکتهای همگروه فولادی مانند شرکت آهن و فولاد ارفع و سایر شرکتهایی که شمش در بورس کالا عرضه میکنند، نیاز خود را تامین میکنیم. هم اکنون اندوخته شمش مجموعه سرمد حدود ۲۰ هزار تن است که به نظر میرسد با این روند در تهیه خوراک و شمش مورد نیاز خط کلاف و خط میلگرد با مشکلی برخورد نخواهیم کرد.
در بحث اشتغال در حوزه تولید هم اکنون ۴۵۰ نفر به صورت مسقیم و بیش از ۱۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم در شرکت فولاد سرمد ابرکوه مشغول به فعالیت هستند که این میزان پس از بهرهبرداری از پروژههای این مجموعه، افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و تاثیر به سزایی در ایجاد اشتغال در منطقه خواهد داشت.
وی درباره پروژههای توسعهای شرکت سرمد خاطرنشان کرد: یک پروژه واحد احیای مستقیم با پیشرفت ۴۷ درصدی و یک پروژه فولادسازی با پیشرفت ۶۹ درصدی در مجموعه سرمد در حال تکمیل هستند که با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، پروژه فولادسازی در اولویت قرار دارد.
با در نظر گرفتن موانع تامین نقدینگی انتظار میرود پروژه کارخانه فولادسازی تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسد. در خصوص پروژه کارخانه احیای مستقیم نیز عملیات اجرایی آن روند قابل قبولی را داراست.
حیدریدریاسری با تاکید بر تاثیر چالش ناترازی انرژی بر روند تولید همه شرکتهای فولادی از جمله فولاد سرمد ابرکوه اعلام کرد: در حوزه تامین برق در تابستان سال جاری، تمامی میزان برق مصرفی مورد نیاز از بورس انرژی خریداری شد تا اختلالی در روند تولید ایجاد نشود. برای فصل پاییز نیز اگر روال قطع برق ادامه داشته باشد، تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به تامین سایر زیرساختها عنوان کرد: در خصوص تامین آب مورد نیاز، قراردادی با شرکت سهامی آب منطقهای استان یزد منعقد شده که میزان آب لازم جهت تولید را در اختیار این مجموعه قرار میگیرد. در زمینه تامین گاز نیز با توجه به وجود ایستگاههای گازی در مجموعه سرمد و سطح شهرستان ابرکوه، مشکلی در زیرساختهای گازی وجود ندارد.
یادآور میشود سهامداران شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) بوده و این مجموعه از شرکتهای گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شمار میرود.