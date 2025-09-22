خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایت مدیرعامل ورق خودرو از برگزاری آزمون استخدامی تکمیلی مجموعه زرین+فیلم

رضایت مدیرعامل ورق خودرو از برگزاری آزمون استخدامی تکمیلی مجموعه زرین+فیلم
کد خبر : 1689668
لینک کوتاه کپی شد.

شجاعی در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی تکمیلی مجموعه زرین از روند برگزاری آزمون ابراز رضایت کرد و گفت: خوشبختانه این آزمون با استقبال خوب داوطلبان همراه بوده و با همکاری دانشگاه شهرکرد در فضایی مطلوب برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، وی افزود: طراحی مناسب سؤالات و نحوه برگزاری آزمون باعث رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان شده و همکاران مجموعه نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا عدالت کامل در انتخاب نیروها رعایت شود.

 

حجم ویدیو: ۲۹.۲۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۳۴ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی