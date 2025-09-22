رضایت مدیرعامل ورق خودرو از برگزاری آزمون استخدامی تکمیلی مجموعه زرین+فیلم
شجاعی در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی تکمیلی مجموعه زرین از روند برگزاری آزمون ابراز رضایت کرد و گفت: خوشبختانه این آزمون با استقبال خوب داوطلبان همراه بوده و با همکاری دانشگاه شهرکرد در فضایی مطلوب برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، وی افزود: طراحی مناسب سؤالات و نحوه برگزاری آزمون باعث رضایتمندی شرکتکنندگان شده و همکاران مجموعه نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفتهاند تا عدالت کامل در انتخاب نیروها رعایت شود.