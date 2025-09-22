به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در دومین روز سفر خود به استان هرمزگان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام‌جمعه بندرعباس، حمایت نماینده ولی فقیه از صنعت، نقطه اتکاء و مایه دلگرمی مدیران صنعتی دانست و افزود با توجه به پیشرفت‌های اخیر و تحولات مثبت استان هرمزگان، باید گفت که این دستاوردها حاصل نگاه کلان ملّی، سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری و اهتمام ویژه دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور محترم بر توسعه سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: فولاد مبارکه بزرگترین فولادساز خاورمیانه و محصول و برند پرافتخار انقلاب اسلامی است. این گروه صنعتی با تولید نزدیک به یک‌سوم فولاد کشور، سلسله تولید «از سنگ تا رنگ» شامل تمامی مراحل از سنگ معدن، گندله‌سازی، احیاء و ذوب تا تولید ورق‌های با ارزش افزوده بالا را در اختیار دارد. امروز تولید فولاد ایران حدود ۳۰ میلیون تن است که ۱۱ میلیون تن آن سهم فولاد مبارکه و ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده در این گروه بزرگ صنعتی است.

در ادامه زرندی گفت: گروه فولاد مبارکه در ۱۵ استان کشور پروژه‌های در حال اجرا دارد و استان هرمزگان به‌واسطه فولاد هرمزگان، طرح عظیم ستاره سیمین و پروژه‌های جامع دیگر، از کانون‌های اصلی تمرکز سرمایه‌گذاری این گروه به شمار می‌رود. با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دریا، چشم‌انداز توسعه تولیدات با ارزش افزوده بالا در سواحل مکران و بندرعباس، از اهمیت زیادی برخوردار است. معضل حمل‌ونقل یکی از چالش‌های اصلی آینده صنعت فولاد است و باید با کمترین میزان حمل‌ونقل، تسهیلات و سرمایه‌هایمان را مدیریت کنیم.

در ادامه با توجه به لزوم بهینه‌سازی زنجیره لجستیک گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا محصولات صادراتی عمدتاً به نحوی بین واحدها تقسیم شود که از مبادی نزدیک‌تر صادر شوند و بدینوسیله بار ترافیکی جاده‌های کشور کاهش یابد و از مصرف بی‌رویه سوخت کاسته شود. گروه فولاد مبارکه نزدیک به ۲۷۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری فعال در استان هرمزگان دارد. با توجه به جلسات پایش وضعیت تولید و تأمین مالی پروژه‌های این گروه در هرمزگان، با تدبیر مدیران این استان و حمایت‌های مستمر استانداری، توانستیم در شرایطی که بسیاری از کشورها با معضل جدی تولید مواجه بودند، روند پیشرفت پروژه‌ها را حفظ کنیم.

وی افزود: درصدد تکمیل دو طرح بزرگ تولید آهن اسفنجی در استان هرمزگان هستیم که خوشبختانه تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت داشته و تسریع در بهره‌برداری از این پروژه‌ها باعث پیشگیری از افزایش هزینه‌ها می‌شود. گروه فولاد مبارکه علاقه‌مند به ادامه حضور فعال و سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان و استفاده از ظرفیت‌های بندری این استان برای توسعه صادرات است. با توجه به آینده روشن مناطق ساحلی کشور، امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب و روال علمی، شاهد جذب روزافزون سرمایه‌گذاران و رونق بیش از پیش ایران اسلامی و به‌ویژه استان هرمزگان باشیم.

در پایان مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره سرداران رشید اسلام و شهدای گرانقدر را گرامی داشته و مسئولیت مدیران در قبال این ایثارگری‌ها را سنگین‌تر از گذشته می‌دانیم؛ از حمایت‌های بی‌دریغ نماینده عالی دولت در استان هرمزگان و همچنین هم‌افزایی مؤثر میان واحدهای صنعتی گروه و مجموعه‌های استانی ستودنی است. از رئیس سازمان صمت هرمزگان به‌عنوان یکی از مدیران شایسته و کارآمد صنعت و تجارت کشور که در تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها نقشی محوری دارد، قدردانی می‌کنم.

