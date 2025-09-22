نمایند مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی:
سبک مدیریتی جدید فولاد هرمزگان نتیجهبخش و قابل تقدیر است
نمایند مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: با استفاده از تمام ظرفیتهای درون و برون سازمانی، به عنوان عامل موفقیت فولاد هرمزگان، سبک مدیریتی جدید در فولاد هرمزگان به خوبی نتیجه داده و قابل تقدیر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احمد مرادی در جلسه پایش وضعیت این شرکت با حضور مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و استاندار هرمزگان بیان کرد: حضور مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در استان هرمزگان را به فال نیک میگیریم. چرا که با اقدامات مدیریتی صورت گرفته در فولاد هرمزگان دستاوردهای بسیار بزرگی در 6 ماه نخست امسال به دست آمد.
وی افزود: با حضور مدیرعامل جدید فولاد هرمزگان در استان این امیدواری به وجود آمد که از تمام ظرفیتهای موجود استفاده شود. بخشی از این ظرفیتها در درون شرکت فولاد هرمزگان و بخشی دیگر در بیرون وجود دارد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای اخیر فولاد هرمزگان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه سبک مدیریت مدیرعامل جدید فولاد هرمزگان نتیجهبخش بوده و شاهد دستاوردهای متعددی از سوی این شرکت در چند ماه اخیر بودهایم که جای بسی تقدیر و تشکر دارد.
توجه به مسئولیتهای اجتماعی
مرادی تصریح کرد: طبیعتا با فعالیت هر بنگاه اقتصادی به ویژه تولیدکننده، انتظاراتی از سوی جامعه پیرامونی برای برخی فعالیتهای به وجود میآید. با توجه به جایگاه نمایندگی، باید موضوعات مرتبط با تولیدکنندگان را که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان و جامعه میشود، پیگیری کنیم. اعتماد دوسویه میان تولیدکنندگان و مردم جامعه زمانی تقویت میشود که بنگاه اقتصادی در کنار تولید، در کنار مردم باشد. این مهم نیز از طریق کسب درآمد سودآور و مکفی برای تولیدکننده حاصل میشود.
تزریق نقدینگی به پروژههای در دست اقدام
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: برای جلوگیری از کاهش هزینهها و بهرهبرداری به موقع از پروژههای در دست اقدام به ویژه ستاره سیمین هرمز، نیاز است که نقدینگی لازم به پروژهها برای ادامه ساخت تزریق شود تا به نوعی شاهد شکوفایی اقتصاد منطقه و شکلگیری مجتمعهای عظیم فولادی در این خطه باشیم. ضمن اینکه نیاز است در استان هرمزگان 500 مگاوات برق با انرژی خورشیدی تولید شود که مستلزم ورود شرکتهای بزرگ به ویژه گروه فولاد مبارکه به این حوزه است. به این ترتیب با تامین انرژی شاهد افزایش تولید و درآمد و به تبع آن افزایش سودآوری مجموعه فولاد هرمزگان خواهیم بود.