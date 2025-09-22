به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، زرندی با توجه به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی هرمزگان در راستای بیانات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور و توسعه صادرات فولادی، گروه فولاد مبارکه از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال می‌کند و به‌زودی پیرامون این موضوع تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهد. آینده کشور حاشیه دریاست و امیدواریم با تدبیر و برنامه‌ریزی علمی مناسب شاهد جذب سرمایه‌گذاران و توسعه هرچه بیشتر بندرگاه‌ها باشیم.

گفتنی است، در این بازدید فرصت‌های همکاری گروه فولاد مبارکه درخصوص استفاده از ظرفیت این اسکله بررسی و هم‌اندیشی شد. اسکله هیمکو یکی از پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل دریایی و بندری کشور، با هدف ایجاد پایانه تخصصی مکانیزه مواد معدنی، توسعه اسکله‌های تخلیه و بارگیری و تجهیز به امکانات در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی احداث شده است. این مجموعه با محوریت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، امکان تسهیل صادرات و واردات محصولات معدنی به‌ویژه فولاد را فراهم کرده است.

بررسی ظرفیت‌های اسکله هیمکو با چند هدف انجام گرفت؛ نخست تسهیل صادرات محصولات فولادی و دسترسی بهتر به بازارهای بین‌المللی؛ دوم کاهش هزینه‌های لجستیکی و ارتقای بهره‌وری زنجیره تأمین و سوم، ایجاد زیرساخت‌های پایدار در مسیر حرکت به سمت تولید سبز و رقابت‌پذیری جهانی. بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از این اسکله در بندرعباس، گامی مهم در راستای هم‌افزایی میان صنایع فولادی و بخش حمل‌ونقل دریایی کشور است.

شایان ذکر است، در دومین روز از سفر کاری مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به استان هرمزگان، سعید زرندی، به‌همراه رئیس سازمان صمت استان هرمزگان و علیرضا رحیم، مدیرعامل فولاد هرمزگان، از اسکله هیمکو بازدید کرد، بازدیدی که نشان‌دهنده نگاه ویژه گروه فولاد مبارکه به ظرفیت‌های بنادر و نقش آن در تقویت صادرات و توسعه زیرساخت‌های لجستیک کشور است.

انتهای پیام/