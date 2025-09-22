خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بازدید از اسکله هیمکو:

سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در اسکله هیمکو؛ کاهش هزینه لجستیک، افزایش صادرات

سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در اسکله هیمکو؛ کاهش هزینه لجستیک، افزایش صادرات
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بازدید از اسکله هیمکو در بندرعباس، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی هرمزگان به‌منظور توسعه صادرات فولادی و کاهش هزینه‌های لجستیکی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، زرندی با توجه به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی هرمزگان در راستای بیانات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور و توسعه صادرات فولادی، گروه فولاد مبارکه از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال می‌کند و به‌زودی  پیرامون این موضوع تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهد. آینده کشور حاشیه دریاست و امیدواریم با تدبیر و برنامه‌ریزی علمی مناسب شاهد جذب سرمایه‌گذاران و توسعه هرچه بیشتر بندرگاه‌ها باشیم.

گفتنی است، در این بازدید فرصت‌های همکاری گروه فولاد مبارکه درخصوص استفاده از ظرفیت این اسکله بررسی و هم‌اندیشی شد. اسکله هیمکو یکی از پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل دریایی و بندری کشور، با هدف ایجاد پایانه تخصصی مکانیزه مواد معدنی، توسعه اسکله‌های تخلیه و بارگیری و تجهیز به امکانات در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی احداث شده است. این مجموعه با محوریت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، امکان تسهیل صادرات و واردات محصولات معدنی به‌ویژه فولاد را فراهم کرده است.

سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در اسکله هیمکو؛ کاهش هزینه لجستیک، افزایش صادرات

بررسی ظرفیت‌های اسکله هیمکو با چند هدف انجام گرفت؛ نخست تسهیل صادرات محصولات فولادی و دسترسی بهتر به بازارهای بین‌المللی؛ دوم کاهش هزینه‌های لجستیکی و ارتقای بهره‌وری زنجیره تأمین و سوم، ایجاد زیرساخت‌های پایدار در مسیر حرکت به سمت تولید سبز و رقابت‌پذیری جهانی. بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از این اسکله در بندرعباس، گامی مهم در راستای هم‌افزایی میان صنایع فولادی و بخش حمل‌ونقل دریایی کشور است.

سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در اسکله هیمکو؛ کاهش هزینه لجستیک، افزایش صادرات

شایان ذکر است، در دومین روز از سفر کاری مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به استان هرمزگان، سعید زرندی، به‌همراه رئیس سازمان صمت استان هرمزگان و علیرضا رحیم، مدیرعامل فولاد هرمزگان، از اسکله هیمکو بازدید کرد، بازدیدی که نشان‌دهنده نگاه ویژه گروه فولاد مبارکه به ظرفیت‌های بنادر و نقش آن در تقویت صادرات و توسعه زیرساخت‌های لجستیک کشور است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
