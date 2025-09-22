بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از اسکله هیمکو
پروژه اسکله هیمکو میزبان سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بود. در این بازدید، ظرفیتها، دستاوردها و برنامههای توسعهای هیمکو از نزدیک بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، محمدجواد خلیلی، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره هیمکو، گزارشی از روند پیشرفت پروژه، توانمندیهای اسکله و نقش آن در تسهیل صادرات محصولات معدنی و فولادی ارائه کرد.
مدیرعامل فولاد مبارکه با قدردانی از اقدامات انجام شده، بر تقویت همکاریهای مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت هیمکو برای توسعه صنعت فولاد کشور تأکید کرد.
این بازدید گامی مهم در مسیر توسعه زیرساختهای لجستیکی، ارتقای بهرهوری زنجیره ارزش و تقویت نقش هیمکو در بازارهای بینالمللی قلمداد میشود.
در این بازدید قاسمی رئیس سازمان صمت استان هرمزگان و علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان حضور داشتند.