به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، نشست راهبردی ارزیابی عملکرد شرکت فولاد هرمزگان با حضور محمد آشوری، استاندار هرمزگان، سعید زرندی، مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران گروه فولاد مبارکه، علیرضا رحیم، مدیرعامل فولاد هرمزگان، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد فولاد هرمزگان و شرکت‌های تابعه، در این شرکت برگزار شد.