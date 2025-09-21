خبرگزاری کار ایران
با حضور مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و استاندار هرمزگان انجام شد؛

واکاوی دستاوردها و هم‌راستاسازی نقشه راه آینده فولاد هرمزگان

جلسه ارزیابی عملکرد فولاد هرمزگان با حضور مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و جمعی از مسئولان استانی به منظور ارائه عملکرد و دستاوردها و نیز بررسی اقدامات این شرکت در حوزه‌های تولید، فروش و طرح‌های توسعه‌ای برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، نشست راهبردی ارزیابی عملکرد شرکت فولاد هرمزگان با حضور محمد آشوری، استاندار هرمزگان، سعید زرندی، مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران گروه فولاد مبارکه، علیرضا رحیم، مدیرعامل فولاد هرمزگان، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد فولاد هرمزگان و شرکت‌های تابعه، در این شرکت برگزار شد.

این نشست کلیدی به‌عنوان فصل پایانی برنامه‌های فشرده و میدانی روز نخست سفر مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به هرمزگان بود که با هدف واکاوی دقیق دستاوردها و هم‌راستاسازی نقشه راه آتی فولاد هرمزگان با استراتژی‌های کلان گروه فولاد مبارکه برگزار شد.

در این جلسه ارزیابی، کارنامه جامع عملکردی فولاد هرمزگان در حوزه‌های مختلف، ازجمله شاخص‌های کلیدی تولیدی، صورت‌های مالی و میزان پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای بر روی میز تحلیل و واکاوی قرار گرفت تا بستری برای اتخاذ تصمیمات کلان به منظور تقویت نقاط قوت، رفع موانع و شتاب‌دهی به مسیر تعالی این شرکت صنعتی فراهم آورد.

