به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، محمد آشوری استاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به همراه علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان، با حضور در پروژه‌های در دست اقدام فولاد هرمزگان از جمله مدول سوم آهن اسفنجی و ستاره سیمین هرمز هر یک به ظرفیت تولید یک میلیون و 720 هزار تن آهن اسفنجی، از این پروژه‌های استراتژیک تکمیل زنجیره ارزش فولاد به صورت میدانی بازدید کردند.