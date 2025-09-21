توسط مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و استاندار هرمزگان صورت گرفت؛
پایش میدانی طرحهای توسعهای شرکت فولاد هرمزگان
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به همراه استاندار هرمزگان با حضور در پروژههای توسعهای در دست اقدام شرکت فولاد هرمزگان، به صورت میدانی در جریان پیشرفت آنها قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، محمد آشوری استاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به همراه علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان، با حضور در پروژههای در دست اقدام فولاد هرمزگان از جمله مدول سوم آهن اسفنجی و ستاره سیمین هرمز هر یک به ظرفیت تولید یک میلیون و 720 هزار تن آهن اسفنجی، از این پروژههای استراتژیک تکمیل زنجیره ارزش فولاد به صورت میدانی بازدید کردند.
این بازدیدها با هدف نظارت مستقیم بر روند پیشرفت حیاتیترین طرحهای توسعهای گروه فولاد مبارکه، از بخشهای مختلف این پروژهها، ازجمله روند پیشرفت عملیات عمرانی و مراحل آمادهسازی برای نصب تجهیزات اصلی صورت گرفت که این امر نشان از عزم جدی این گروه بزرگ صنعتی برای تحقق کامل زنجیره ارزش و پایان خامفروشی است.