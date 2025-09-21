با حضور مدیرعامل فولاد مبارکه و استاندار هرمزگان صورت گرفت؛
رونمایی از رکورد تولید 6 ماهه تختال و آهن اسفنجی فولاد هرمزگان
در جریان بازدید سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از واحد ریختهگری فولاد هرمزگان، آیین رونمایی از رکوردشکنی تولید تختال و آهن اسفنجی در این شرکت با همراهی محمد آشوری، استاندار هرمزگان، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، فولاد هرمزگان با تلاش و همت جهادی کارکنان توانست از دو رکورد ۶ ماهه خود در تولید تختال و آهن اسفنجی عبور کرده و برگ زرینی در کارنامه تولید کشور رقم بزند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در جریان رونمایی، این موفقیت را حاصل همدلی و تخصص کارکنان دانست و گفت: عبور از رکورد تولید، نشاندهنده ظرفیتهای بالای این مجموعه و نقش تعیینکننده هرمزگان در صنعت فولاد کشور است.
گفتنی است، این موفقیت، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت فولاد هرمزگان به شمار میرود و چشمانداز روشنی برای تثبیت جایگاه استان در زنجیره تولید فولاد کشور ترسیم میکند.