بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و استاندار هرمزگان از خطوط تولید شرکت فولاد هرمزگان
محمد آشوری استاندار هرمزگان و سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه در ادامه برنامههای سفر کاری خود به استان هرمزگان، بهمنظور نظارت بر فرآیندهای عملیاتی، از خطوط استراتژیک تولید شرکت فولاد هرمزگان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که با هدف ارزیابی دقیق ظرفیتهای تولیدی، نظارت بر کیفیت محصولات و بررسی آخرین وضعیت طرحهای توسعهای انجام گرفت، بر نقش محوری شرکت فولاد هرمزگان در زنجیره ارزش گروه فولاد مبارکه تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در جریان این بازدید، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ضمن دیدار با برخی از کارکنان این شرکت و دریافت توضیحات فنی از مدیرعامل فولاد هرمزگان و کارشناسان خطوط تولید، از نزدیک در جریان جزئیات فرآیندهای عملیاتی و چالشهای موجود قرار گرفت. این نظارت راهبردی، زمینهساز اتخاذ تصمیمات کلان برای افزایش بهرهوری و تقویت جایگاه این شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی خواهد بود.