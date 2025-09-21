بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و استاندار هرمزگان از خطوط تولید شرکت فولاد هرمزگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در جریان این بازدید، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ضمن دیدار با برخی از کارکنان این شرکت و دریافت توضیحات فنی از مدیرعامل فولاد هرمزگان و کارشناسان خطوط تولید، از نزدیک در جریان جزئیات فرآیندهای عملیاتی و چالش‌های موجود قرار گرفت. این نظارت راهبردی، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات کلان برای افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه این شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی خواهد بود.