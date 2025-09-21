به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حاشیه سفر خود به هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: گروه فولاد مبارکه سعی دارد در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی هدفمند و در چند شاخه مشخص موضوعات را پیش ببرد‌.

در استان هرمزگان با توافقی که با مسئولین استان صورت گرفت بخش عمده‌ای از هزینه مسئولیت اجتماعی فولاد هرمزگان به ساخت یک هنرستان اختصاص یافت. هنرستان فولاد مهارت محور است و فارغ التحصیلان آن می‌توانند در رشته‌های مرتبط با صنایع فولادی مخصوصا در خود فولاد هرمزگان ادای نقش کنند. این نگاه را راستای دستور ریاست محترم جمهوری برای توسعه عدالت آموزشی پیگیری و اجرا کردیم.

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور یک دغدغه خاص داریم مبنی بر اینکه صنایع بزرگ را به سمت حاشیه دریا ببریم لذا باید متناسب با همین رویکرد، نیروهای آموزش دیده‌ای را هم در استان هرمزگان داشته باشیم و اقدام امروز فولاد در افتتاح هنرستان یک گام در این راستا بود تا بتوانیم نیروی انسانی مهارت محور تربیت کنیم.ما در گروه فولاد مبارکه مدل‌های مختلف را بررسی می‌کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های جوانان بهره‌مند شویم.

در کلان هم چند موضوع را در اولویت قراردادیم: سلامت‌محوری و پشتیبانی گروه فولاد مبارکه از موضوع سلامت و محرومیت‌زدایی مخصوصا در روستاها را پیگیری می‌کنیم. در حوزه توسعه برق خورشیدی برای خانواده‌های نیازمند اقداماتی در حال انجام است. نگاه ما بر این است که به جای موضوعات متنوع که ممکن است خروجی مشخصی نداشته باشد اصل را بر چهار موضوع مشخص براساس نیاز استان قرار دهیم؛ افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد تجلی عینی این تفکر است.

موضوع مسئولیت‌های اجتماعی پلی برای ارتباط بنگاه‌ها با جوامع محلی است لذا توسعه صنعت باید منجر به خیر و برکت برای جوامع محلی شود و حمایت جوانان باید سبب توسعه بنگاه‌ها شود؛ این رابطه را باید حفظ کنیم. نگاه گروه فولاد مبارکه این است که زنجیره‌های صنعت را در جنوب کشور تکمیل کنیم. گروه فولاد مبارکه واحدهای مختلفی در جنوب کشور داراست.

در چهار استان از جمله هرمزگان تمرکز واحدهایمان بالااست؛ استقرار مجموعه‌های فولاد هرمزگان و ستاره سیمین، این پتانسیل را دارند که بعضی از خطوطی را که می‌خواهیم توسعه دهیم را در این استان باشد.

مزیت اصلی هرمزگان نزدیکی به دریای آزاد است و امکان صادرات را برای ما تسهیل می‌کند لذا این استان جذابیت‌های زیادی برای ما دارد. یکی از دلایل حضور من در استان هرمزگان بررسی میدانی پیشرفت فیزیکی طرح‌های توسعه فولاد هرمزگان و ستاره سیمین است؛ گروه فولاد مبارکه در استان هرمزگان حدود ۲۷۰ میلیون دلار طرح در حال اجرا دارد که امروز از آن‌ها بازدید به عمل آمد.

