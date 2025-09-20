اعلام آمادگی فولاد مبارکه برای همکاری با افغانستان در منطقه ویژه صنعتی مشترک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به‌عنوان یکی از همراهان وزیر صمت در سفر به افغانستان، به‌منظور بررسی فرصت‌های مشترک همکاری در حوزه صنعت و معدن دو کشور، در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نشست تجاری (B2B) بین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران و افغانستان، از آمادگی فولاد مبارکه برای همکاری با افغانستان در منطقه ویژه صنعتی مشترک خبر داد.

وی گفت: در ابتدا جا دارد از وزیر محترم صمت جمهوری اسلامی ایران که فرصت حضور شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ما را در این نشست فراهم کردند، تشکر کنم. بنده به‌عنوان مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از کشور ایران و بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده ورق‌های فولادی در خاورمیانه که زنجیره کاملی از معدن تا محصول نهایی را شامل می‌شود، برای همکارهای مشترک با کشور افغانستان اعلام آمادگی می‌کنم.

زرندی با تأکید بر اینکه هر دو کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه معدن و صنایع معدنی دارند، ادامه داد: ایران در حوزه صنعت فولاد پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته و ظرفیت تولید فولاد ایران طی ۱۰ سال گذشته از ۵۴ میلیون تن گذر کرده که این امر ناشی از اجازه دولت برای حضور سرمایه‌گذاران مختلف بخش خصوصی بوده است. گروه فولاد مبارکه در اقصی‌نقاط کشور ایران در حال فعالیت است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: براساس دستور وزیر محترم صمت جمهوری اسلامی ایران، آماده‌ایم تا در خاک افغانستان یک گام عملی و مشترک اجرا کنیم و در صورت نتیجه‌بخش بودن توافقاتمان، آمادگی داریم تا در منطقه صفر مرزی و یک منطقه ویژه صنعتی مشترک، برای ساخت کارخانه‌های دانه‌بندی و کنسانتره‌سازی سرمایه‌گذاری کنیم. امروز جلساتی با مقامات محترم افغانستان داشتیم و مقرر شد معادن مختلفی بررسی و برای همکاری در آن‌ها پیشنهاد‌های لازم ارائه شود.

وی افزود: گروه فولاد مبارکه آمادگی دارد علاوه بر سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های فراوری معدنی، در آموزش فولادکاران و کارگران زنجیره تولید فولاد همکاری کند. ما طی سالیان گذشته از بهترین تکنولوژی‌های کشورهای مختلف در ایران بهره گرفته‌ایم و آماده‌ایم تا تجربه و دانش خود را در اختیار کشور دوست و برادر خود افغانستان بگذاریم. همچنین آمادگی داریم تا صادرات محصولات خود از طریق کشور افغانستان را برای سایر کشورها توسعه دهیم. البته ما در ایران صنایع معدنی مختلفی داریم که همگی دارای این توانمندی هستند. در حوزه‌های مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، فلزات، سرب و روی و مس، توانمندی‌های زیادی در ایران وجود دارد و این تجربه خوبی است که می‌توان از آن استفاده کرد.

زرندی با تأکید بر اینکه ایران و افغانستان دو کشور هم‌زبان و همدل هستند، ادامه داد: علاقه‌مندیم که رابطه خود با افغانستان را توسعه دهیم. افغانستان می‌تواند جهت توسعه و پیشرفت خود روی ما حساب باز کند. گروه فولاد مبارکه این آمادگی را دارد که با تمام توان در خدمت مردم خوب و شریف افغانستان باشد.

انتهای پیام/