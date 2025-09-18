خبرگزاری کار ایران
همراهی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در سفر وزیر صمت به افعانستان

سید محمد اتابک، وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه در آخرین روز سفر خود به کابل، روز پرکاری داشتند و علاوه بر نشست و دیدار با معاون اقتصادی کابینه حکومت افغانستان، با چهار وزیر افغانستان نیز نشست‌ها و دیدار‌هایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبرکه، آقای اتابک علاوه بر نشست با معاون اقتصادی کابینه حکومت افغانستان با چهار وزیر افغانستان نیز نشست‌ها و دیدار‌هایی داشت.

در نشست آقای اتابک با وزیر صنعت و تجارت افغانستان برای تسهیل در تجارت و رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفت‌و‌گو شد.

نشست‌های رو در روی هیئت دولتی و خصوصی کشورمان با تجار و فعالان اقتصادی افغانستان نیز بخشی از برنامه‌های آقای اتابک در کابل بود.

وزیر صمت را در سفر به کابل هیئت سیاسی، صنعتی و معدنی از کشورمان همراهی می‌کردند.

