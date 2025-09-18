همراهی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در سفر وزیر صمت به افعانستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبرکه، آقای اتابک علاوه بر نشست با معاون اقتصادی کابینه حکومت افغانستان با چهار وزیر افغانستان نیز نشست‌ها و دیدار‌هایی داشت.

در نشست آقای اتابک با وزیر صنعت و تجارت افغانستان برای تسهیل در تجارت و رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفت‌و‌گو شد.

نشست‌های رو در روی هیئت دولتی و خصوصی کشورمان با تجار و فعالان اقتصادی افغانستان نیز بخشی از برنامه‌های آقای اتابک در کابل بود.

وزیر صمت را در سفر به کابل هیئت سیاسی، صنعتی و معدنی از کشورمان همراهی می‌کردند.

