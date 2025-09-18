ایران و افغانستان دو کشور همزبان و همدل هستند/ آمادگی فولاد مبارکه برای همکاری با افغانستان در منطقه ویژه صنعتی مشترک
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در همایش فرصتهای سرمایهگذاری و نشست تجاری (B2B) بین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران و افغانستان،از آمادگی این گروه برای همکاری مشترک با افغانستان در حوزه های صنعتی و معدنی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در ابتدا جا دارد از وزیر محترم صمت جمهوری اسلامی ایران که این فرصت حضور شرکتهای سرمایهپذیر و ما در این نشست فراهم کردند، تشکر کنم. بنده به عنوان مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از کشور ایران و بزرگترین واحد تولیدکننده ورقهای فولادی در خاورمیانه که زنجیره کاملی از معدن تا محصول نهایی را شامل میشود، اعلام آمادگی میکنم که بتوانیم با کشور افغانستان همکارهای مشترک داشته باشیم.
هر دو کشور ظرفیتهای بالایی در حوزه معدن و صنایع معدنی دارند، ایران در حوزه صنعت فولاد پیشرفتهای چشمگیری داشته و ظرفیت تولید فولاد ایران طی ۱۰ سال گذشته از ۵۴ میلیون تن گذر کرده که ناشی از اجازه دولت برای حضور سرمایهگذاران مختلف بخش خصوصی بوده است. گروه فولاد مبارکه در اقصینقاط کشور ایران در حال فعالیت است؛ فولاد مبارکه دارای ظرفیت تولید ۱۸ میلیون تن گندله، ۱۱ میلیون تن شمش فولاد(استفاده ۱۰۰ درصدی از ظرفیت تولید) و بیش از ۸ میلیون تن ورقهای فولادی است.
براساس دستور وزیر محترم صمت جمهوری اسلامی ایران، آماده ایم تا در خاک افغانستان یک گام عملی و مشترک اجرا کنیم و در صورت نتیجهبخش بودن توافقاتمان آمادگی داریم تا در منطقه صفر مرزی و یک منطقه ویژه صنعتی مشترک، برای ساخت کارخانههای دانهبندی و کنسانترهسازی سرمایهگذاری کنیم. امروز جلساتی با مقامات محترم افغانستان داشتیم و مقرر شد معادن مختلفی بررسی و برای همکاری در آنها پیشنهادات لازم ارائه شود.
گروه فولاد مبارکه آمادگی دارد علاوه بر سرمایهگذاری در کارخانههای فراوری معدنی، در آموزش فولادکاران و کارگران زنجیره تولید فولاد همکاری داشته باشد. ما بهترین تکنولوژیها را طی سالیان گذشته از کشورهای مختلف در ایران داشتهایم و آمادهایم تا تجربه و دانش خود را در اختیار کشور دوست و برادر خود افغانستان بگذاریم.
همچنین آمادگی داریم تا صادرات محصولات خود را از طریق کشور افغانستان برای سایر کشورها توسعه دهیم؛ البته ما در ایران صنایع معدنی مختلفی داریم که همگی داری این توانمندی هستند. در حوزههای مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، فلزات، سرب و روی و مس، توانمندیهایی در ایران وجود دارد و این تجربه خوبی است که میتوان از آن استفاده کرد.
به توسعه افغانستان اعلام میکند.
ایران و افغانستان دو کشور همزبان و همدل هستند، بنابراین علاقه مند هستیم که رابطه خود با افغانستان را توسعه دهیم. بر کمک ما جهت توسعه و پیشرفت افعانستان حساب باز کنید، چراکه گروه فولاد مبارکه این آمادگی را دارد که با تمام توان در خدمت مردم خوب و شریف افغانستان باشد.
گفتنی است، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمنظور دیدار و رایزنی درباره راههای توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی با افغانستان، به این کشور سفر کرد که سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه یکی از همراهان وی در این سفر کاری بود.