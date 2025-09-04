مزیت نسبی صنعت فولاد ایران یک شبه از دست رفت
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، بهمن تجلیزاده، مشاور مدیرعامل فولاد خوزستان، در همایش «تابآوری در زنجیره آهن و فولاد کشور» با بیان اینکه «مزیت نسبی یک شبه از صنعت فولاد پریده است»، تأکید کرد که امروز تلاش میشود با مزیتهای رقابتی، جایگاه صنعت حفظ شود.
به گفته تجلیزاده، مشکل اصلی صنعت فولاد نقدینگی است؛ بهطوری که فولادسازان در حالی که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردهاند، تنها ۱ درصد به درآمدشان اضافه شده که آن را نیز در زیرساختها سرمایهگذاری کردهاند.
وی همچنین به نابرابری نرخ ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی پیشفروش سکه را با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی انجام میدهد، اما دولت صادرکنندگان فولاد را ملزم کرده که ارز صادراتی خود را با نرخ ۷۰ هزار تومانی عرضه کنند.»
تجلیزاده درباره ناترازی انرژی افزود: «با افزایش تولید و بهینهسازی مصرف، باز هم ناترازی برق برطرف نمیشود؛ زیرا مسئله اصلی، قیمت برق در بخش خانگی و تجاری است.»
وی هشدار داد که برقی که از صنعت دریغ میشود به سمت تولید بیتکوین میرود و تأکید کرد: «حاشیه سود تولید بیتکوین ۶۷ درصد است، یعنی حداقل پنج برابر میانگین حاشیه سود صنعت فولاد کشور.»