تقدیر مدیرعامل بانک سپه کشور از مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، این دیدار با حضور امیرحسین نظری نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، مسئولان بانک سپه کشور و استان خوزستان و محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهره‌برداری و توسعه و جمعی از معاونان و مدیران شرکت روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

در این دیدار مدیرعامل بانک سپه کشور با اهدای لوح تقدیر، از مدیرعامل و کارکنان شرکت فولاد خوزستان بابت خدمات ارزشمند و مشارکت فعال آن‌ها در پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی کشور تشکر نمود.

وی در این باره گفت: شرکت فولاد خوزستان با ابتکار عمل خود همواره در عرصه‌های مختلف اقتصادی نقش برجسته‌ای ایفا نموده است. زحمات و فداکاری‌های مدیریت و کارکنان در ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان قابل ستایش است.

آیت ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه کشور در ادامه اظهار داشت: بسیار مفتخریم که به‌عنوان شریک تجاری شما فعالیت می‌کنیم و امیدواریم همکاری‌های مان در آینده با قدرت بیشتری ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: این دیدار فرصتی برای تبادل نظر، بررسی چالش‌ها و یافتن راهکارهای جدید برای افزایش همکاری‌ها بود و نشان‌دهنده‌ی روابط نزدیک و استراتژیک بین بانک سپه و شرکت فولاد خوزستان است.

