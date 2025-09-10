پیام تبریک مدیرعامل فولاد خوزستان به مناسبت آغاز بهره برداری فولادسازی شادگان
مدیرعامل فولاد خوزستان، در پیامی به مناسبت راهاندازی خط تولید بیلت در فولاد شادگان، به جهش چشمگیر ۷۰ درصدی پیشرفت پروژه در سه سال اخیر اشاره کرد و این دستاورد را حاصل پشتکار تیم فعلی در غلبه بر موانع دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به مناسبت آغاز بهره برداری فولادسازی شادگان پیامی صادر کرد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز و در سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، توفیق بزرگی نصیب خانواده فولاد کشور و خوزستان شد و شاهد آغاز بهرهبرداری خط تولید بیلت در فولاد شادگان بودیم. این دستاورد، نه یک اتفاق ساده، بلکه نتیجه سالها تلاش، صبر و همت متخصصان، کارگران و مدیران دلسوزی است که با وجود همه مشکلات تحریم، کمبود منابع و محدودیتهای انرژی، مسیر را به سرانجام رساندند.
فرآیند راهاندازی این خط بهصورت مرحلهبهمرحله و استاندارد پیش رفت و در هر مرحله، لبخند رضایت و خودباوری را بر چهره فولادمردان خوزستانی دیدیم. ابتدا با اولین قوس (First Arc) در کوره قوس الکتریکی، نخستین نشانه حیات به پروژه دمیده شد. سپس به مرحله اولین ذوب کامل (First Heat) رسیدیم و در ادامه با اولین تخلیه مذاب (First Tap) نخستین پاتیل فولاد به دست آمد. اندکی بعد، لحظهای ماندگار رقم خورد و اولین بیلت (First Billet / First Cast) از ماشین ریختهگری پیوسته خارج شد. از آن روز تا امروز نیز وارد دوره منحنی یادگیری و افزایش تدریجی ظرفیت (Learning Curve / Ramp-up) شدهایم تا در نهایت به مرحله تولید پایدار (Stable Production) برسیم. هر کدام از این مراحل، نقطه عطفی بود که حاصل تلاش شبانهروزی مهندسان و کارگران پرتلاش ماست و حالا فولاد شادگان می تواند محصولات خود را به بازار عرضه کند.
نکته مهم این است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت پروژه در سه سال اخیر محقق شد؛ در حالیکه طی چهارده سال قبل از آن، تنها حدود ۳۰ درصد از کار به انجام رسیده بود. این یعنی بخش عمده بار به دوش همین تیمهای امروز بوده است که در شرایط سخت تحریم، ناترازی انرژی و فشارهای مالی، نگذاشتند پروژه به فراموشی سپرده شود.
این موفقیت بدون شک پیام روشنی دارد: اراده ملی و تکیه بر دانش و توان داخلی میتواند موانع را از پیش پا بردارد. امروز فولاد شادگان با آغاز تولید بیلت، نهفقط خود به مدار تولید پایدار پیوسته است، بلکه به حلقهای اثرگذار در زنجیره ارزش فولاد خوزستان و به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه نیز تبدیل خواهد شد. صدها فرصت شغلی مستقیم در این واحد تثبیت میشود و هزاران فرصت شغلی غیرمستقیم در زنجیره پاییندستی و بخشهای خدماتی جان تازهای میگیرد.
اینجا لازم میدانم از تکتک همکارانم در فولاد شادگان، از مدیران پروژه تا کارگران خط تولید، از پیمانکاران و سازندگان داخلی تا واحدهای پشتیبانی، و همچنین دیگر سهامدار عمده یعنی شرکت ملی فولاد ایران و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران - ایمیدرو- به خاطر حمایتهای مؤثرشان صمیمانه قدردانی کنم، همچنین از همت و تلاش و همراهی همه همکاران عزیزم در شرکت فولاد خوزستان، کارکنان و متخصصان و هیئت مدیره محترم شرکت قدردانی می کنم. امید آنکه در آینده ای نزدیک شاهد آیین رسمی افتتاح با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران باشیم.
راه ما ادامه دارد. باید با افزایش تدریجی ظرفیت، ارتقای کیفیت، تنوعبخشی به محصولات و صیانت از محیط زیست، شادگان را به یکی از قطبهای قابل اتکای صنعت فولاد کشور تبدیل کنیم. یقین دارم با همدلی، صبر و تلاش جمعی، این هدف دستیافتنی است و شادگان، فردا به افتخار دیگری برای خوزستان و ایران تبدیل خواهد شد.
امین ابراهیمی
مدیرعامل فولاد خوزستان