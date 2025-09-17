اجرای طرح انباشت مکانیزه باطله در فولاد سنگان؛
نخستین پروژه خاورمیانه با تکنولوژی روز اروپا
مدیر پروژه شرکت فولاد سنگان گفت: شرکت فولاد سنگان با اجرای طرح نوآورانه و بیسابقه “انباشت مکانیزه باطله” در خاورمیانه، گامی مهم در جهت کاهش مصرف آب و مدیریت بهینه باطلههای صنعتی برداشته است. شریفی، مدیر پروژه، این طرح را با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی، تحولی زیستمحیطی و اقتصادی در صنعت فولاد کشور دانست.
سید مرتضی شریفی، مدیر پروژه شرکت فولاد سنگان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از اجرای طرح انباشت مکانیزه باطله خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کاهش مصرف آب، بهینهسازی روشهای مدیریت باطله و کاهش ریسکهای زیستمحیطی، برای نخستینبار در خاورمیانه و با بهرهگیری از تکنولوژی روز اروپا در حال اجراست.
مدیر پروژه سد باطله فولاد سنگان اظهار کرد: کشور ما با بحران کمبود آب مواجه است و همه گروههای مصرفکننده باید با استفاده از روشهای علمی و مهندسی مصرف آب را بهینه کنند. شرکت فولاد سنگان بهعنوان نخستین شرکت در منطقه سنگان اقدام به احداث طرح آبگیری از باطله کارخانه کنسانتره و بازگشت این آب به چرخه تولید کرده است.
وی افزود: در این روش، باطله بهصورت خشک با درصدی رطوبت که اصطلاحاً "باطله خشک" نامیده میشود، به سمت دمپها هدایت میشود. این اقدام در حالی انجام شده که روش سنتی انتقال باطله از طریق سلول و پمپاژ به سد باطله، علاوه بر مصرف بالای آب، بسیار زمانبر و هزینهبر بوده و مخاطرات زیستمحیطی جدی بههمراه دارد.
شریفی با اشاره به مزایای این اقدام گفت: اجرای طرح انتقال باطله خشک در فولاد سنگان ضمن کاهش مصرف آب و بهینهسازی آن، ریسکهای زیستمحیطی را نیز به حداقل رسانده است. این پروژه هماکنون به بهرهبرداری رسیده و در حال اجراست.
چالش کمبود فضا برای احداث سدهای باطله
مدیر پروژه فولاد سنگان ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در مناطق معدنی، بهویژه در اقلیمهای دارای معادن پلاسری و تودهای، کمبود فضا برای احداث سدهای باطله است. به همین دلیل، دپوسازی باطله به روشهای نوین اهمیت بسزایی دارد.
وی افزود: یکی از طرحهای روز دنیا، استفاده از سیستم انباشت مکانیزه باطله یا اسپریدر است که در فولاد سنگان نیز عملیاتی شده است. این پروژه نخستین طرح در خاورمیانه و سومین نمونه مشابه در جهان محسوب میشود و با بهرهگیری از تکنولوژی روز اروپا در حال احداث است.
شریفی درباره ظرفیت این طرح توضیح داد: بر اساس مطالعات انجام شده، ظرفیت سالانه مکانیزم انباشت باطله حدود ۷.۵ میلیون تن است. در این روش، انباشت بهصورت عمودی و در فضای ۱۵۰ هکتاری انجام میشود و باطله به روشهای پیشرفته و هایتک پخش، کوبیده و دپو میگردد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ حمل باطله در این طرح ۱۳۲۰ تن بر ساعت است و با توجه به مشخصات فنی، دسترسی به این ظرفیت وجود دارد.
پیشرفت پروژه و چشمانداز بهرهبرداری
مدیر پروژه انباشت مکانیزه باطله فولاد سنگان در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه گفت: این پروژه در بخش فیزیک ۵۵ درصد پیشرفت داشته و در بخش مهندسی نیز بهطور کامل فاینال شده است. در زمینه خرید و تأمین قطعات و تجهیزات نیز مراحل پایانی در حال انجام است. پیشرفت حال حاضر پروژه ۵۵ درصد بوده و چشمانداز ما بهرهبرداری کامل تا پایان امسال است.