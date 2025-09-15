فولاد مبارکه، پیشتاز در مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از توسعه صنعت فولاد

نادر سلیمانی، رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه مشکلات موجود در صنعت فولاد ناشی از ناترازی‌های انرژی و سوءمدیریت گذشته است، اظهار کرد: ایران زمانی دارای مزیت‌های ویژه‌ای در حوزه گاز و برق برای توسعه صنعت فولاد بود، اما به دلیل بی‌توجهی وزارت نیرو و وزارت نفت به برنامه‌های مصوب در سند چشم‌انداز، این مزیت‌ها امروز از بین رفته است. هم‌اکنون کشور با کمبود ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاوات برق مواجه است و این وضعیت فشار زیادی بر صنایع وارد کرده است.

وی افزود: بحث‌های زیادی درباره ناترازی انرژی مطرح می‌شود، اما به نظر می رسد تصمیمات نادرست مدیریتی امروز بیشترین ضربه را به صنعت وارد کرده است. به عنوان مثال، زمانی که نیروگاه‌های ترکیبی ایجاد می‌شود، به دلیل کمبود گاز، قادر به ورود کامل به مدار تولید نیستند. سپس طرح‌های جایگزین مانند نیروگاه‌های خورشیدی نیز به دلیل طولانی بودن زمان بهره‌برداری، کارآمدی لازم را ندارند.

رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ادامه داد: فولاد مبارکه و سایر فولادسازها با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه انرژی تلاش کرده‌اند تا توسعه صنعت فولاد را حفظ کنند. متاسفانه، وقتی که نیروگاه‌ها فعال می‌شوند، برق تولیدی به شبکه سراسری می‌رود و اولویت مصرف از کارخانه‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند خارج می‌شود.

سلیمانی همچنین به ورود فولاد مبارکه به عرصه توسعه میادین گازی اشاره کرد و گفت: اکنون وزارت نفت از فولادسازان خواسته است تا برای تأمین گاز نیروگاه‌ها نیز سرمایه‌گذاری کنند. در همین راستا، فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری پروژه توسعه میدان گازی "مدار" را آغاز کرده تا تأمین پایدار گاز صنایع تضمین شود. این اقدام نشان‌دهنده نقش پیشتاز فولاد مبارکه در حمایت از توسعه پایدار صنعت فولاد است.

وی ادامه داد: در بحث آب و گاز نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. صنایع فولاد به عنوان بخش‌های کلیدی تولید، اولین جایی هستند که در شرایط بحران کمبود منابع محدود می‌شوند. این اقدامات نه تنها باعث کاهش تولید می‌شود، بلکه آثار منفی اقتصادی بزرگی به همراه دارد؛ به‌طور مثال فقط قطع برق واحدهای فولادی، سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت اولویت‌بندی منابع گفت: ما اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست یابیم، بایستی تصمیمات بر اساس کمترین زیان برای جامعه اتخاذ شود و به سرمایه‌گذاری‌های واقعی احترام گذاشته شود. فولاد مبارکه در این مسیر پیشتاز است و با همکاری دولت و وزارتخانه‌های نفت و نیرو در تلاش است تا گاز و برق مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: برخی در اثر دلسوزی یا جهل، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که آثار بیرونی آن شامل تورم و مشکلات اقتصادی برای جامعه می‌شود. اگر فرهنگ مدیریتی و عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها اصلاح نشود، ناترازی‌ها ادامه خواهند داشت. فولاد مبارکه با وجود همه محدودیت‌ها، همچنان پایبند به توسعه صنعت فولاد و سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه انرژی است. انتظار می‌رود دولت و نهادهای تصمیم‌گیر با اولویت‌بندی درست، از این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت کنند تا صنایع بتوانند مسیر توسعه را ادامه دهند.

