گامی راهبردی برای تأمین پایدار انرژی و کاهش ناترازی
پروژه توسعه میدان گازی «مدار» با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه، تولید روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی را هدفگذاری کرده و نویدبخش تأمین پایدار انرژی برای صنایع و تقویت توان اقتصادی کشور است.
به گرازش خبرنگار ایلنا، فولاد مبارکه، بزرگترین واحد صنعتی کشور، با سرمایهگذاری مستقیم در میدان گازی «مدار» نشان داد که خودکفایی در حوزه انرژی برای صنایع بزرگ میتواند گامی استراتژیک و موثر باشد. این حرکت، پاسخی به محدودیتهای تامین انرژی و نوسانات شبکه سراسری برق و گاز است که در سالهای اخیر، فعالیت تولید فولاد را تحت فشار قرار داده بود. توسعه این میدان گازی، ضمن تأمین بخش عمده نیاز انرژی روزانه گروه فولاد مبارکه، زمینه کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت پایداری زنجیره تولید را فراهم میکند.
ظرفیت و ساختار پروژه
میدان گازی مدار در منطقه عسلویه واقع شده و دارای ظرفیت درجای ۸.۹ تریلیون فوت مکعب گاز است. این میدان با نسبت میعانات گازی ۸۸ بشکه در هر میلیون فوت مکعب، قابلیت تولید روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی را دارد. پروژه شامل حفر ۲۰ حلقه چاه، احداث ۷۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی و ۳۳ کیلومتر خطوط انتقال تا پالایشگاههای فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و احداث تأسیسات جانبی است. اجرای این عملیات در قالب مدل قراردادی IPC، نسبت به روشهای سنتی، بهرهوری و انعطاف بیشتری برای مدیریت پروژه ارائه میدهد.
اثر اقتصادی و صنعتی
سرمایهگذاری در میدان گازی مدار نه تنها مشکل تأمین انرژی فولاد مبارکه را برطرف میکند، بلکه با تولید پایدار گاز و میعانات، موجب افزایش رقابتپذیری صنعت فولاد در بازارهای داخلی و بینالمللی خواهد شد. این پروژه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای مهندسی، حفاری، ساخت تجهیزات و حملونقل ایجاد کرده و سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز را تشویق میکند. بازده اقتصادی پیشبینی شده این پروژه، نشان میدهد که سرمایهگذاری در حوزه انرژی میتواند ضمن کاهش ریسکهای عملیاتی، سودآوری پایدار برای شرکت و کشور به همراه داشته باشد.
تأثیر بر ناترازی انرژی
کشور با چالش ناترازی انرژی مواجه است؛ محدودیتهای شبکه برق و کمبود گاز در صنایع بزرگ، موجب کاهش تولید و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی شده است. توسعه میدان مدار، با تولید روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات، کمک قابل توجهی به کاهش این ناترازی خواهد کرد. به علاوه، اجرای پروژه با رعایت اصول محیط زیست، الگویی برای توسعه پایدار و مسئولانه صنایع انرژی ارائه میدهد.
اهمیت استراتژیک و الگو برای سایر صنایع
تجربه فولاد مبارکه در این پروژه نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم صنایع بزرگ در بخش بالادستی انرژی، میتواند امنیت تأمین منابع حیاتی را تضمین کند و فشار بر شبکه ملی را کاهش دهد. همزمان، این رویکرد موجب افزایش بهرهوری، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای انرژی و صنایع مرتبط میشود. پروژه میدان مدار، با توان عملیاتی بالا و مدل قراردادی نوآورانه، نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار انرژی و تقویت اقتصاد صنعتی کشور به شمار میرود.
سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه در میدان گازی مدار، نه تنها چالشی چندساله در تأمین پایدار گاز برای صنایع بزرگ را رفع میکند، بلکه با افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد انرژی و کاهش ناترازی، گامی موثر در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. این پروژه الگویی عملی برای سایر صنایع بزرگ کشور در استفاده از منابع داخلی و مدیریت پایدار انرژی محسوب میشود و چشمانداز جدیدی از خودکفایی و بهرهوری در حوزه انرژی فراهم میآورد.