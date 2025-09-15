حامدحسین ولی‌بیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه:

ضرورت بیش از پیش تأمین مالی برای فولاد مبارکه/ توافق با بانک رفاه برای تأمین بسته اعتباری ۴۰ همتی

در راستای توسعه همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران، تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید. این در حالی بود طی دو تا ۳ ماه اخیر، بانک رفاه و فولاد مبارکه جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و به بحث و بررسی پرداخته‌اند، در نهایت بسته‌ای اعتباری به ارزش حدود ۴۰ همت در حوزه اخذ تسهیلات، گواهی‌های سپرده، تسهیلات ارزی و قراردادهای خدمات ارزی مورد توافق قرار گرفت که قراردادهای آن طی روزهای آینده به‌صورت جداگانه اجرایی خواهد شد.