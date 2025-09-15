حامدحسین ولیبیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه:
ضرورت بیش از پیش تأمین مالی برای فولاد مبارکه/ توافق با بانک رفاه برای تأمین بسته اعتباری ۴۰ همتی
در راستای توسعه همکاریها و تعاملات فیمابین فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران، تفاهمنامهای به امضا رسید. این در حالی بود طی دو تا ۳ ماه اخیر، بانک رفاه و فولاد مبارکه جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و به بحث و بررسی پرداختهاند، در نهایت بستهای اعتباری به ارزش حدود ۴۰ همت در حوزه اخذ تسهیلات، گواهیهای سپرده، تسهیلات ارزی و قراردادهای خدمات ارزی مورد توافق قرار گرفت که قراردادهای آن طی روزهای آینده بهصورت جداگانه اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه،حامدحسین ولیبیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه در حاشیه آیین امضای تفاهمنامه میان فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران گفت: بانک رفاه کارگران بهعنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور، دارای امکانات بسیار خوبی برای تأمین مالی ارزی و ریالی گروه فولاد مبارکه است.
در حال حاضر اجرای بیش از ۶ میلیارد دلار پروژههای توسعه ارزی در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آنها از طریق تأمین مالی ارزی صندوق توسعه با عاملیت بانکهای مختلف پیگیری میشود.
این در حالیست که مدیرعامل بانک رفاه در آیین انعقاد تفاهمنامه با فولاد مبارکه اعلام کرد که آمادگی لازم جهت همکاری در زمینه تأمین مالی و نیاز ارزی پروژههای توسعهای گروه فولاد مبارکه را دارد.