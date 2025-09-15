خبرگزاری کار ایران
کنترل لحظه‌ای گاز هیدروژن؛

کلید بهبود کیفیت و ایمنی در تولید فولاد هرمزگان

کلید بهبود کیفیت و ایمنی در تولید فولاد هرمزگان
دستگاه پیشرفته اندازه‌گیری گاز هیدروژن به منظور بهبود مستمر فرآیندهای تولید، ارتقای کیفیت محصولات و حفظ ایمنی محیط کار به مجموعه تجهیزات شرکت اضافه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مجید کیانی، رئیس خرید ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات برقی و ابزار دقیق شرکت فولاد هرمزگان با اعلام این خبر در ادامه افزود: با ورود این تجهیز پیشرفته، اندازه‌گیری دقیق و آنلاین هیدروژن امکان‌پذیر خواهد شد و این قابلیت به ما امکان می‌دهد تا به صورت لحظه‌ای و با دقت بالا، میزان هیدروژن را کنترل کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم.

وی افزود: افزایش کیفیت محصول یکی دیگر از نتایج استفاده از این دستگاه است؛ چراکه با کنترل بهتر بر پارامترهای حیاتی، کیفیت بریکوت‌ها و در نهایت محصولات فولادی ما به شکل چشمگیری بهبود خواهد یافت. همچنین منجر به افزایش ایمنی عملیات، پایش دقیق گاز هیدروژن، به ویژه در نقاط حساس خواهد شد و در نهایت به افزایش ایمنی فرآیندهای تولید و کاهش ریسک‌های مرتبط کمک شایانی خواهد کرد.

کیانی افزود: برای اطمینان کامل از اصالت و کیفیت این تجهیز با ارزش، کلیه مدارک دال بر اصالت کالا، گواهینامه‌های استاندارد و ضمانت‌نامه‌های لازم به دقت اخذ و مورد بررسی قرار گرفته است. این رویکرد، تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری صحیح و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا در فولاد هرمزگان است.

وی تصریح کرد: امید است با بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این دستگاه، شاهد ارتقای چشمگیر در فرآیندهای تولیدی و تحقق اهداف کیفی و ایمنی شرکت فولاد هرمزگان باشیم.

کیانی تاکید کرد: اضافه شدن دستگاه پیشرفته اندازه‌گیری گاز هیدروژن، نشان‌دهنده دیدگاه استراتژیک مدیریت شرکت برای رفع چالش‌ها و حرکت به سوی تعالی است.

