پیمان ژئوفیزیکی، چادرملو به دنبال استقلال معدنی در زنجیره فولاد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، این شرکت به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین بازیگران زنجیره فولاد کشور، چندی پیش تفاهم‌ نامه‌ای با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور امضا کرده که از نظر بسیاری از فعالان صنعت و معدن، یک چرخش استراتژیک در رویکرد این مجموعه محسوب می‌‌شود.

این تفاهم ‌نامه در حالی به امضا رسیده که طی سال‌ های اخیر، نگرانی از کاهش ذخایر معدنی و تداوم روند تأمین مواد اولیه، بارها از سوی مدیران سابق این شرکت عنوان شده بود. اکنون اما، با ورود تیم مدیریتی جدید، به نظر می‌ رسد چادرملو با نگاهی بلند مدت و راهبردی، در مسیر نوسازی زیرساخت ‌های اکتشافی و امنیت مواد اولیه گام بر می‌ دارد.

تا پیش از این، یکی از نگرانی ‌های اصلی چادرملو، کاهش ذخایر معدنی در اختیار و عدم تناسب بین ظرفیت تولید فولاد خام و تأمین مواد اولیه بود. این شرکت در پی هدفگذاری برای افزایش تولید، نیاز مبرمی به پایداری در تأمین سنگ‌ آهن دانه ‌بندی شده، کنسانتره و سایر مواد معدنی پایه دارد.

گزارش‌ های رسمی حاکی از آن است که چادرملو طی سال گذشته حدود 7 میلیون و 890 هزار تن ماده معدنی استخراج کرده و این رقم در صورت ادامه روند تولید فعلی، تنها برای یک دهه آینده کفایت می‌ کند.

همین موضوع موجب شد که استراتژی‌ های بلند مدت در حوزه اکتشاف و بهره ‌برداری از ذخایر جدید در اولویت قرار گیرد؛ تفاهم‌ نامه اخیر با سازمان زمین‌ شناسی دقیقاً در راستای پاسخ به این ضرورت منعقد شده است.

اما بر اساس اطلاعات منتشر شده، این تفاهم ‌نامه بر سه محور اصلی متمرکز است:

1. همکاری در اجرای پروژه‌ های ژئوفیزیک هوایی و اکتشاف سیستماتیک

2. دسترسی چادرملو به داده‌ ها و نقشه ‌های زمین‌ شناسی با اولویت مناطق دارای پتانسیل بالا

3. سرمایه ‌گذاری مشترک در پروژه ‌های زیرسطحی، به‌ ویژه در نواحی کمتر توسعه ‌یافته معدنی

این رویکرد به وضوح نشان می ‌دهد که چادرملو دیگر به اکتشافات سطحی و سنتی بسنده نکرده و به دنبال بهره‌ گیری از تکنولوژی ‌های نوین برای کشف ذخایر عمقی ‌تر و غیر دیداری است؛ حرکتی که می ‌تواند به افزایش ضریب موفقیت پروژه ‌های اکتشافی و کاهش هزینه ‌های آتی منجر شود.

اما یکی از مهم ‌ترین دستاورد های این تفاهم ‌نامه در کوتاه ‌مدت، دسترسی مستقیم چادرملو به پایگاه داده‌ ها و نقشه‌ های زمین‌ شناسی ملی است. تاکنون بسیاری از شرکت ‌های معدنی به ‌ویژه در بخش خصوصی، برای دریافت این داده ‌ها با چالش ‌های بروکراتیک مواجه بودند. اکنون اما، چادرملو می ‌تواند با تحلیل داده ‌های ملی، نقاط پرپتانسیل را شناسایی و فرایند تصمیم ‌گیری برای شروع عملیات اکتشافی را تسریع کند.

همچنین، این همکاری می‌ تواند به کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری‌ های اکتشافی کمک کند؛ چراکه اجرای ژئوفیزیک هوایی با هزینه سازمان زمین‌ شناسی و تلفیق آن با داده ‌های چادرملو، هزینه ‌بر بودن فازهای ابتدایی پروژه ‌های معدنی را تا حد زیادی کاهش می ‌دهد.

در بلندمدت، این تفاهم‌ نامه می ‌تواند موقعیت چادرملو را به عنوان یک هلدینگ معدنی فولادی مستقل از لحاظ تأمین مواد اولیه تقویت کند. طبق اعلام رسمی این شرکت، برنامه‌ ریزی برای کشف ذخایر جدیدی بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تن سنگ‌ آهن در دستور کار قرار گرفته که معادل افزایش عمر ذخایر حداقل به مدت ۱۵ سال خواهد بود.

از سوی دیگر، چادرملو با توسعه منابع اختصاصی خود، می‌ تواند از تلاطم بازار مواد اولیه، نوسان قیمت‌ ها و رقابت با سایر تولیدکنندگان رهایی یابد. این موضوع، در شرایط بحران ‌های ژئوپلیتیک، کمبود انرژی و محدودیت ‌های صادراتی، نوعی سپر حفاظتی برای تداوم فعالیت این شرکت خواهد بود.

همچنین، با اتکا به ذخایر جدید، چادرملو خواهد توانست توسعه زنجیره پایین‌دستی خود را نیز با خیال آسوده‌ تری دنبال کند. این شرکت در حال حاضر با سرمایه‌ گذاری در نیروگاه، حمل‌ و نقل، تولید ورق فولادی و صنایع پایین ‌دستی، به دنبال تکمیل حلقه‌ های زنجیره ارزش است و تأمین مواد اولیه، شاه‌ کلید موفقیت این مسیر خواهد بود.

یکی از نکات کلیدی در این تحلیل، تغییر پارادایم مدیریتی در چادرملو است. تیم مدیریتی جدید، برخلاف سال‌ های گذشته که صرفاً به افزایش ظرفیت تولید تمرکز داشتند، اکنون رویکردی تلفیقی از مدیریت منابع، کاهش ریسک و تنوع ‌سازی زنجیره ارزش را در پیش گرفته ‌اند.

پروژه‌ های تحقیق و توسعه، ورود به حوزه‌ های نوین اکتشافی، استفاده از فناوری‌ های ژئوفیزیکی و داده‌ محور، همگی نشان می ‌دهد که چادرملو به سمت مفهوم «پایداری تولید» و «امنیت منابع» حرکت کرده؛ رویکردی که در صورت تداوم، می‌ تواند الگوی جدیدی برای سایر شرکت ‌های معدنی نیز باشد.

تفاهم ‌نامه چادرملو با سازمان زمین ‌شناسی، صرفاً یک قرارداد همکاری میان دو نهاد نیست؛ بلکه نماد یک چرخش راهبردی در صنعت معدن ایران به سمت نگاه بلندمدت، استفاده از داده‌ و فناوری، و تأمین پایدار مواد اولیه است. این حرکت اگر با جدیت و سرمایه ‌گذاری کافی ادامه پیدا کند، می ‌تواند به تثبیت جایگاه چادرملو در صنعت فولاد کشور کمک شایانی کند و از آن مهم ‌تر، الگویی باشد برای سایر شرکت‌ های معدنی که همچنان در دام نگاه کوتاه ‌مدت گرفتارند.

در شرایطی که بحران انرژی، جنگ، و نوسانات اقتصادی فشار زیادی به صنایع وارد کرده، رویکرد مبتنی بر داده، برنامه‌ ریزی اکتشافی و خودکفایی در تأمین مواد اولیه، همان نسخه ‌ای است که می‌ تواند تاب‌آوری صنعت کشور را در سال ‌های پیش رو تضمین کند.

