خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولادمبارکه در میدان «مدار»، پایان دغدغه کمبود گاز در تولید صنعتی است

سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولادمبارکه در میدان «مدار»، پایان دغدغه کمبود گاز در تولید صنعتی است
کد خبر : 1686217
لینک کوتاه کپی شد.

فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد صنعتی کشور همواره با چالش‌های جدی در حوزه انرژی مواجه بوده است؛ در سال‌های اخیر از کسری برق گرفته تا کاهش شدید تخصیص گاز که آثار اقتصادی مخربی به همراه داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه در سال‌های گذشته برای جبران کسری انرژی به سمت خودتأمینی حرکت کرده و تاکنون بیش از ۸۵۰ مگاوات برق تولیدی در اختیار دارد و تا پایان سال نیز ۴۲۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد. مصرف روزانه گاز ما ۱۵ میلیون متر مکعب بود اما در ماه‌های پایانی سال گذشته تنها یک‌پنجم نیاز به فولاد مبارکه تخصیص یافت؛ همین موضوع موجب از دست رفتن تولید  بیش از ۵.۵ میلیون تن آهن اسفنجی و میلیون‌ها تن شمش و کلاف گرم در سال‌های اخیر شده است .

سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه برای توسعه میدان گازی "مدار" که پس از مذاکرات مفصل  با شرکت ملی نفت و "اویک" نهایی شده، می‌تواند معضل گاز ما را برطرف کند. این قرارداد زمینه تولید روزانه ۱۳ میلیون مترمکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی را فراهم می‌کند و برآورد ما نشان می‌دهد این طرح علاوه بر پوشش نیاز فولاد مبارکه، بازگشت سرمایه‌ای جذابی  خواهد داشت.

اجرای این پروژه شامل تکمیل ۲۰ حلقه چاه و احداث خطوط لوله و تأسیسات جانبی است که با حفظ ملاحظات محیط زیستی، ظرف دو تا ۳ سال آینده به پیش‌تولید خواهیم رسید و دغدغه کمبود گاز در بخش تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری است نیز برطرف خواهد شد. قرار داشتن میدان گازی "مدار" در عسلویه و امکان انتقال مستقیم به پالایشگاه‌های فازهای ۱۵ و ۱۶، ظرفیت مناسبی برای بهره‌برداری سریع و انتفاع از گاز تولیدی را فراهم می‌آورد.

بدون شک این قرارداد نقطه عطفی در تأمین پایدار انرژی برای بزرگ‌ترین واحد صنعتی کشور است و نگرانی‌های ناشی از کمبود گاز در سال‌های آتی را کاهش خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی