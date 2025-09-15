به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه در سال‌های گذشته برای جبران کسری انرژی به سمت خودتأمینی حرکت کرده و تاکنون بیش از ۸۵۰ مگاوات برق تولیدی در اختیار دارد و تا پایان سال نیز ۴۲۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد. مصرف روزانه گاز ما ۱۵ میلیون متر مکعب بود اما در ماه‌های پایانی سال گذشته تنها یک‌پنجم نیاز به فولاد مبارکه تخصیص یافت؛ همین موضوع موجب از دست رفتن تولید بیش از ۵.۵ میلیون تن آهن اسفنجی و میلیون‌ها تن شمش و کلاف گرم در سال‌های اخیر شده است .

سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه برای توسعه میدان گازی "مدار" که پس از مذاکرات مفصل با شرکت ملی نفت و "اویک" نهایی شده، می‌تواند معضل گاز ما را برطرف کند. این قرارداد زمینه تولید روزانه ۱۳ میلیون مترمکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی را فراهم می‌کند و برآورد ما نشان می‌دهد این طرح علاوه بر پوشش نیاز فولاد مبارکه، بازگشت سرمایه‌ای جذابی خواهد داشت.

اجرای این پروژه شامل تکمیل ۲۰ حلقه چاه و احداث خطوط لوله و تأسیسات جانبی است که با حفظ ملاحظات محیط زیستی، ظرف دو تا ۳ سال آینده به پیش‌تولید خواهیم رسید و دغدغه کمبود گاز در بخش تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری است نیز برطرف خواهد شد. قرار داشتن میدان گازی "مدار" در عسلویه و امکان انتقال مستقیم به پالایشگاه‌های فازهای ۱۵ و ۱۶، ظرفیت مناسبی برای بهره‌برداری سریع و انتفاع از گاز تولیدی را فراهم می‌آورد.

بدون شک این قرارداد نقطه عطفی در تأمین پایدار انرژی برای بزرگ‌ترین واحد صنعتی کشور است و نگرانی‌های ناشی از کمبود گاز در سال‌های آتی را کاهش خواهد داد.

