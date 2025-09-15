خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران:

فولاد مبارکه شریک پایدار انرژی ماست/ کمک میدان گازی "مدار" به کاهش ناترازی گاز کشور

فولاد مبارکه شریک پایدار انرژی ماست/ کمک میدان گازی "مدار" به کاهش ناترازی گاز کشور
کد خبر : 1686196
لینک کوتاه کپی شد.

حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران، در مراسم امضای قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی "مدار"، با شرکت فولاد مبارکه گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری به‌صورت ماهانه شاهد انعقاد قراردادهای مشابه قراداد امروز باشیم؛ و خوشبختانه امروز شاهد به ثمر رسیدن این تلاش‌ها هستیم. فولاد مبارکه شریک پایدار انرژی ماست و این قرارداد در اولین فرصت وارد مرحله اجرایی می‌شود و مصوبه شورای اقتصاد آماده است. بخش عمده اقدامات لازم انجام شده و عملیات اجرایی آن هرچه سریعتر آغاز شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال جاری حدود ۵ تا ۶ قرارداد مهم دیگر در این حوزه نیز به امضا برسد که رونق و شکوفایی اقتصاد کشور را تقویت خواهد کرد؛ توسعه میدان گازی "مدار" که در سال ۲۰۰۹ کشف شد، به کاهش ناترازی گاز کشور کمک می‌کند و پیش‌بینی می‌شود درآمدی حدود ۱۷ میلیارد دلار برای کشور داشته باشد. این میدان علاوه بر افزایش تولید گاز برای شرکت ملی نفت ، باعث افزایش بهره‌وری و راندمان و دسترسی پایدار به گاز در شرکت فولاد مبارکه خواهد شد.

با توجه به اهمیت محیط زیست، مدل توسعه‌ای انتخاب شده که کمترین تاثیرات زیست‌محیطی را داشته باشد؛ عمده اقدامات اجرایی پروژه مشابه پروژه‌های پیشین است .ازجمله اقدامات عملیاتی پروژه : احداث ۲۰ حلقه چاه ،اجرای ۷۰ کیلومتر خط لوله انتقال و ۳۳ کیلومتر لوله در مجموعه پالایشگاهی است.

توسعه میدان "مدار" سودآوری اقتصادی قابل توجهی برای کشور و شرکت فولاد مبارکه دارد .تولید روزانه آن شامل ۱۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی خواهد بود.که از هم اکنون مشتریان آماده دریافت میعانات هستند از طرفی فولاد مبارکه هم می‌تواند بدون نگرانی از فرآیند تأمین گاز خود ، فعالیت تولیدی خود را ادامه دهد. میادین متعدد گازی در حال توسعه هستند و قراردادهای جدید با واحد های پتروشیمی نیز به‌زودی امضا می‌شوند.

همکاری فولاد مبارکه به‌عنوان شریک تجاری استراتژیک، نقش مهمی در موفقیت این پروژه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی