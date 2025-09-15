فولاد مبارکه شریک پایدار انرژی ماست/ کمک میدان گازی "مدار" به کاهش ناترازی گاز کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال جاری حدود ۵ تا ۶ قرارداد مهم دیگر در این حوزه نیز به امضا برسد که رونق و شکوفایی اقتصاد کشور را تقویت خواهد کرد؛ توسعه میدان گازی "مدار" که در سال ۲۰۰۹ کشف شد، به کاهش ناترازی گاز کشور کمک می‌کند و پیش‌بینی می‌شود درآمدی حدود ۱۷ میلیارد دلار برای کشور داشته باشد. این میدان علاوه بر افزایش تولید گاز برای شرکت ملی نفت ، باعث افزایش بهره‌وری و راندمان و دسترسی پایدار به گاز در شرکت فولاد مبارکه خواهد شد.

با توجه به اهمیت محیط زیست، مدل توسعه‌ای انتخاب شده که کمترین تاثیرات زیست‌محیطی را داشته باشد؛ عمده اقدامات اجرایی پروژه مشابه پروژه‌های پیشین است .ازجمله اقدامات عملیاتی پروژه : احداث ۲۰ حلقه چاه ،اجرای ۷۰ کیلومتر خط لوله انتقال و ۳۳ کیلومتر لوله در مجموعه پالایشگاهی است.

توسعه میدان "مدار" سودآوری اقتصادی قابل توجهی برای کشور و شرکت فولاد مبارکه دارد .تولید روزانه آن شامل ۱۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی خواهد بود.که از هم اکنون مشتریان آماده دریافت میعانات هستند از طرفی فولاد مبارکه هم می‌تواند بدون نگرانی از فرآیند تأمین گاز خود ، فعالیت تولیدی خود را ادامه دهد. میادین متعدد گازی در حال توسعه هستند و قراردادهای جدید با واحد های پتروشیمی نیز به‌زودی امضا می‌شوند.

همکاری فولاد مبارکه به‌عنوان شریک تجاری استراتژیک، نقش مهمی در موفقیت این پروژه خواهد داشت.

انتهای پیام/