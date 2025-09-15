خبرگزاری کار ایران
گام‌های بلند شرکت ملی مس برای هوشمندسازی با ساماندهی داده‌ها و مشارکت مجتمع‌ها

گام‌های بلند شرکت ملی مس برای هوشمندسازی با ساماندهی داده‌ها و مشارکت مجتمع‌ها
دکتر مصطفی فیض مدیرعامل شرکت ملی مس ایران در دومین جلسه کمیته هوشمندسازی و تحول دیجیتال بر درک ضرورت و فرهنگ‌سازی تحول دیجیتال و هوشمندسازی‌ پیش از اجرای پروژه‌های این حوزه تاکید کرد و تدوین یک نقشه عملیاتی را ضروری دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس پرس؛ در این نشست که بعدازظهر یکشنبه، ۲۳ شهریور، در شرکت ملی مس برگزار شد، حاضران بر ارتقای هوشمندسازی، ساماندهی داده‌ها و استفاده بهینه از تجربیات شرکت‌های معدنی تأکید کردند.

مقرر شد در گام‌ نخست تحلیل بلوغ شرکت در زمینه هوشمندسازی مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس آن زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های این حوزه فراهم شود.

گفتنی است؛ در حال حاضر استانداردسازی فرآیندها و یکپارچگی آنها در سطح ستاد، مجتمع‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار قرار دارد.

گام‌های بلند شرکت ملی مس برای هوشمندسازی با ساماندهی داده‌ها و مشارکت مجتمع‌ها

 

