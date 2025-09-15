به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس پرس؛ در این نشست که بعدازظهر یکشنبه، ۲۳ شهریور، در شرکت ملی مس برگزار شد، حاضران بر ارتقای هوشمندسازی، ساماندهی داده‌ها و استفاده بهینه از تجربیات شرکت‌های معدنی تأکید کردند.