راه‌اندازی سامانه جامع سازندگان مجاز پروژه‌های توسعه‌ای در شرکت ملی مس

راه‌اندازی سامانه جامع سازندگان مجاز پروژه‌های توسعه‌ای در شرکت ملی مس
شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای حمایت از تولید داخلی و شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و نوسازی، سامانه جامع سازندگان مجاز را راه‌اندازی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، کلیه سازندگان و شرکت‌های داخلی واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://crm.icicogroup.com نسبت به ثبت‌نام و ارائه اطلاعات خود اقدام کنند.

هدف از ایجاد این سامانه، تکمیل بانک اطلاعاتی سازندگان تجهیزات پروژه‌های توسعه‌ای و نوسازی و همچنین تشکیل وندورلیست جامع سازندگان مجاز است تا از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های آتی شرکت ملی صنایع مس ایران استفاده شود.

راه‌اندازی سامانه جامع سازندگان مجاز پروژه‌های توسعه‌ای در شرکت ملی مس

 

لوازم خانگی