به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، کلیه سازندگان و شرکت‌های داخلی واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://crm.icicogroup.com نسبت به ثبت‌نام و ارائه اطلاعات خود اقدام کنند.