راهاندازی سامانه جامع سازندگان مجاز پروژههای توسعهای در شرکت ملی مس
شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای حمایت از تولید داخلی و شناسایی شرکتهای توانمند در حوزه اجرای پروژههای توسعهای و نوسازی، سامانه جامع سازندگان مجاز را راهاندازی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مسپرس، کلیه سازندگان و شرکتهای داخلی واجد شرایط میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://crm.icicogroup.com نسبت به ثبتنام و ارائه اطلاعات خود اقدام کنند.
هدف از ایجاد این سامانه، تکمیل بانک اطلاعاتی سازندگان تجهیزات پروژههای توسعهای و نوسازی و همچنین تشکیل وندورلیست جامع سازندگان مجاز است تا از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در پروژههای آتی شرکت ملی صنایع مس ایران استفاده شود.