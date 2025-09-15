آغاز عملیات ساخت و توسعه مسکن کارگری در استان کرمان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، این مراسم که باحضور محمد معتمدی زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، آیت الله موسوی معاون هماهنگی و عمرانی استاندار کرمان، علیرضا ابراهیمی مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رحیم رضوی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان، جمعی از مسئولین شهرستانی و استانی و علی امرائی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین برگزار شد.

مدیرعامل گهرزمین ضمن اشاره به رسالت تولیدی گهرزمین بر انجام مسئولیت های اجتماعی گهرزمین در شهرستان سیرجان و بردسیر تاکید کرد.

وی همچنین حمایت همه جانبه از پرسنل شرکت را مورد توجه قرار داد.

