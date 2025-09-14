خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین امضای تفاهم‌نامه با بانک رفاه کارگران:

همکاری فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران در راستای توسعه پروژه‌های استراتژیک و تأمین منابع ارزی

همکاری فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران در راستای توسعه پروژه‌های استراتژیک و تأمین منابع ارزی
کد خبر : 1685901
لینک کوتاه کپی شد.

فولاد مبارکه برای همکاری با بانک رفاه کارگران رویکرد مثبتی دارد چراکه در حال حاضر درصدد اجرای پروژه‌های مختلف است. امروز نخستین قرارداد میدان گازی را نیز منعقد خواهیم کرد، قراردادی که می‌تواند فصلی جدید برای سرمایه‌گذاری در فولاد مبارکه باشد و برای آن نیازمند منابع ارزی هستیم. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فولاد مبارکه، طرح احداث نورد گرم ۲ است و علاقه‌مندیم در این پروژه نیز با بانک رفاه کارگران همکاری داشته باشیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، دو پروژه کنسانتره‌سازی در شرق کشور نیز توسط گروه  فولاد مبارکه در حال احداث است که می‌تواند فرصت ارزشمندی برای ما به شمار آید؛ درآمد ارزی فولاد مبارکه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بیش از ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم؛ موضوعی که به کاهش ریسک‌های فولاد مبارکه کمک زیادی خواهد کرد.

همکاری فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران در راستای توسعه پروژه‌های استراتژیک و تأمین منابع ارزی

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی