سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین امضای تفاهمنامه با بانک رفاه کارگران:
همکاری فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران در راستای توسعه پروژههای استراتژیک و تأمین منابع ارزی
فولاد مبارکه برای همکاری با بانک رفاه کارگران رویکرد مثبتی دارد چراکه در حال حاضر درصدد اجرای پروژههای مختلف است. امروز نخستین قرارداد میدان گازی را نیز منعقد خواهیم کرد، قراردادی که میتواند فصلی جدید برای سرمایهگذاری در فولاد مبارکه باشد و برای آن نیازمند منابع ارزی هستیم. یکی از بزرگترین پروژههای فولاد مبارکه، طرح احداث نورد گرم ۲ است و علاقهمندیم در این پروژه نیز با بانک رفاه کارگران همکاری داشته باشیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، دو پروژه کنسانترهسازی در شرق کشور نیز توسط گروه فولاد مبارکه در حال احداث است که میتواند فرصت ارزشمندی برای ما به شمار آید؛ درآمد ارزی فولاد مبارکه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و برای سال جاری نیز برنامهریزی کردهایم تا بیش از ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم؛ موضوعی که به کاهش ریسکهای فولاد مبارکه کمک زیادی خواهد کرد.