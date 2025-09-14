به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، دو پروژه کنسانتره‌سازی در شرق کشور نیز توسط گروه فولاد مبارکه در حال احداث است که می‌تواند فرصت ارزشمندی برای ما به شمار آید؛ درآمد ارزی فولاد مبارکه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بیش از ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم؛ موضوعی که به کاهش ریسک‌های فولاد مبارکه کمک زیادی خواهد کرد.

انتهای پیام/