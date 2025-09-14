خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران

امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران
کد خبر : 1685788
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان شرکت فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران، صبح امروز (یکشنبه ۲۳ شهریورماهه ۱۴۰۴) با حضور سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، این تفاهم‌نامه در راستای اجرای توسعه سیاست‌های استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایی‌های موجود در جذب و توسعه توانمندی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، هم‌افزایی و بسترسازی لازم مبتنی بر گردش سرمایه، منابع و مصارف، توسعه همکاری‌های متقابل جهت ارتقای سطح تعاملات فی‌مابین منعقد گردید.

همکاری و ایجاد تعاملات مؤثر و مفید بر پایه سیاست‌ بُرد - بُرد در زمینه تقویت منابع مالی فولاد مبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه آن نزد بانک رفاه کارگران و همچنین ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای فولاد مبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه آن و اعطای تسهیلات به کارکنان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک رفاه کارگران، از دیگر اهداف امضای این تفاهم‌نامه است.

