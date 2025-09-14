به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، این تفاهم‌نامه در راستای اجرای توسعه سیاست‌های استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایی‌های موجود در جذب و توسعه توانمندی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، هم‌افزایی و بسترسازی لازم مبتنی بر گردش سرمایه، منابع و مصارف، توسعه همکاری‌های متقابل جهت ارتقای سطح تعاملات فی‌مابین منعقد گردید.

همکاری و ایجاد تعاملات مؤثر و مفید بر پایه سیاست‌ بُرد - بُرد در زمینه تقویت منابع مالی فولاد مبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه آن نزد بانک رفاه کارگران و همچنین ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای فولاد مبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه آن و اعطای تسهیلات به کارکنان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک رفاه کارگران، از دیگر اهداف امضای این تفاهم‌نامه است.

