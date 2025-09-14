حضور موفق صبانور به بازار صادرات؛ سهم ۳۲ درصدی کنسانتره از فروش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «ومعادن»، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن در کشور به شمار می رود و گستره فعالیت خود را در دو استان همدان و کردستان پهن کرده است . به تازگی نیز با اخذ مجوز تاسیس کارخانه د ر پهنه راور کرمان و شناسایی ۱۲ آنومالی پتانسیل دار، ازغرب تا شرق کشور ر ا در سیطره خود درآورده است .

این شرکت معدنی به واسطه در اختیار داشتن معادن غنی و پربار و مدیریت صحیح پروژه ها و فعالیت ها، امر تولید و فروش را به بهترین شکل ممکن به سرانجام م یرساند و آمارها نشان می دهد که با همه مشکلات اقتصادی و ناترازی های انرژی و خاموشی ها، میزان تولید و فروش در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

براساس گزارش عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد سال ۱۴۰۴ ، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در تولید و فروش رکوردشکنی کرده و جایگاه خود را بیش از پیش در چشم رقبا به عنوان یکی از بازیگران اصلی و استراتژیک صنعت معدن کشور تثبیت کرد .

در مدت یاد شده، اندکی بیش از ۷۱۴ هزار تن کنسانتره سنگ آهن در این شرکت به تولید رسیده که در مقایسه با ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ رشد ۱۶ هزار تنی معادل ۲.۲ درصدی را شاهد هستیم. همچنین ، تولید سنگ آهن دانه بندی شده ۸ درصد افزا یش یافته است.

د ر همین بازه زمانی، فرو ش گندله د ر بازار داخلی ۲۹ درصد و در مجموع داخلی و صادرا تی ۷۴ درصد رشد داشته که نشان دهنده تقویت جا یگاه این شرکت در زنجیره ارزش فولاد کشور است و همچنین رکورد فروش گندله ۵ ماهه ابتدایی در کلیه ادوارشرکت شکسته شده است .

نکته قابل توجه در عملکرد سال جاری شرکت صبانور این است که شرکت وارد بازارهای صادراتی شده و در حالی که در سال گذشته صادرات جایگاهی در سبد فروش شرکت نداشت، در ۵ ماهه سا ل جاری بالغ بر ۵۳ هزار تن گندله و ۹۴ هزار تن کنسانتره به فروش رسیده است. در واقع، فروش صادراتی سهم ۲۶ درصدی از سبد فروش کل گندله و ۳۲ درصدی از فروش کل کنسانتره داشته است که نسبت قابل توجهی به شمار می رود و ارزآوری برای اقتصاد کشور به همراه داشته است .

در نهایت، شرکت صبانور در ۵ ماه گذشته از سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد؛ در حالی که در همین مدت از سال ۱۴۰۳ فروش به مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال محقق شده بود و افزایش ۲۳ درصدی درآمدزایی را مشاهده می کنیم.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص عملیات اصلی شرکت این است که ذخایر قابل بهره برداری در معادن مختلف صبانور به حدو د ۴۰۰ میلیون تن رسیده که به عنوان نقطه عطفی در تایخ فعالیت های این شرکت یاد می شود.

اجرای پروژه های احداث واحد ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره در گلالی ، واحد یک میلیون تنی گندله د ر بیجا ر و پروژه فولاد کردستان را در کنار عملکرد قوی قرار دهیم، می توان به این نتیجه رسید که زنجیره ارزش شرکت در حال تکمیل شدن است و شرکت صبانور در مسیر تبدیل شدن به یکی از سه شرکت برتر معدنی ایرا ن قرا ر دارد.

تأمین به موقع قطعات و تجهیزات و کاهش توقفات تولید ، زمینه دست یابی به بالاترین حاشیه سود در میا ن شرکت های معدنی کشور را برای شرکت معدنی و صنعتی صبانور فراهم کرده است.

در مجموع می توان گفت که سرمایه گذاری هوشمند و هدفمند در فرایند اکتشاف و استخراج، توسعه زیرساخت های عملیاتی و فنی و اجرای پروژه های توسعه ای، شرکت صبانور را به الگویی موفق در صنعت معدن ایران تبدیل و امید سهامداران این شرکت به کسب بازدهی سرمایه گذاری بیشتر کرده و به یکی از گزینه های بنیادی سرمایه گذاران مبدل شده است.

