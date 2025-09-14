طراحی و تولید گرید جدید ASTM A283 Gr.C , NACE MR0175 در فولاد مبارکه
مدیر متالورژی و روشهای تولید فولاد مبارکه از طراحی و تولید گرید جدید ASTM A283 Gr.C , NACE MR0175 خبر داد. در راستای تحقق اهداف توسعه محصولات کیفی و ارتقای جایگاه فولاد مبارکه در بازارهای داخلی و بینالمللی، متخصصان این شرکت موفق به طراحی تولید گرید ASTM A283 Gr.C شدند که الزامات استاندارد بینالمللی NACE MR0175 را برای کاربرد در محیطهای حاوی گازترش (Sour Service) برآورده میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، علیرضا مولویزاده با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به نیاز به مقاومت خوردگی در محیطترش این فولاد، طراحی آنالیز و پارامترهای فنی این گرید نسبت به فولادهای ساختمانی رایج، محدودیتهای بیشتری را در فرایند طراحی و تولید آن ایجاد میکند.
انجام آزمونهای لازم مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025-2017
امیر صالحی، مدیر آزمایشگاههای فولاد مبارکه نیز در این زمینه گفت: در تولید ورقهای فولادی گریدASTM A283 Gr.C تحت پوشش استاندارد بینالمللی NACE MR 0175 به دلیل استفاده در محیطهای ترش، انجام آزمونهای با دقت و صحت بالا ضروری است.
آزمایشگاههای شرکت فولاد مبارکه با انجام آزمونهای ذیل که دارای تأیید صلاحیت مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025-2017 است، ضمن بررسی کیفیت این محصول، انطباق کامل آن را با استانداردهای جهانی تضمین میکند: ۱-آزمون آنالیز شیمیایی بهمنظور کنترل درصد عناصر بهویژه عناصر در رنج بسیار کمنظیر هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن؛ ۲- آزمون ماکرواچ بهمنظور اندازهگیری جدایش شیمیایی و انواع ترکها و ناخالصیها در تختال؛ ۳-آزمون خواص مکانیکی شامل کشش ، سختی و ضربه؛ ۴-آزمون مقاومت در برابر ترک ناشی از هیدروژن (HIC) و ترک ناشی از تنشهای سولفید(SSC) در محیطترش.
وی ضمن قدردانی از تلاش همه همکاران در این زمینه تأکید کرد: این آزمونها در آزمایشگاه فولادسازی، آزمایشگاه محصول و آزمایشگاه مرکزی انجام گرفته است.
توانمندی شرکت در تولید محصولات خاص و اهتمام به پاسخگویی به نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
بابک شهریاری، رئیس واحد تروپروسس نیز با اشاره به دستورالعملهای فنی برای تولید این محصول گفت: کنترل پارامترهای فنی نورد گرم (دماهای نورد، توزیع کاهش ضخامتها در هر قفسه و...) با توجه به ابعاد بحرانی موردنظر مشتری و الزامات سختگیرانه روی تلرانسهای ابعادی بهویژه موج، از چالشهای اصلی تولید این محصول در حین فرایند نورد گرم است.
به گفته وی، جهت ارزیابی این محصول از منظر خواص خوردگی، دو آزمون HIC طبق استاندارد NACETM0284 و آزمون SSC طبق استاندارد EFC16 روی این محصول انجام شده است که نتایج آن حاکی از مقاومت مطلوب این محصول در محیطهای حاوی گاز H2S است. از این محصول در ساخت انواع مخازن و محفظههای نگهدارنده سیالترش همچون مخازن تعادلی استفاده میشود.
شهریاری خاطرنشان کرد: این دستاورد مهم نشاندهنده توانمندی شرکت در تولید محصولات خاص و اهتمام به پاسخگویی به نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. در این فرصت از کارکنان تلاشگر بخشهای مختلف تولیدی دستاندرکار این تولید از نواحی فولادسازی و نورد گرم، برنامهریزی تولید و فروش داخلی، آزمایشگاه و کنترل کیفی و کلیه نواحی پشتیبانی صمیمانه تشکر میکنیم.
پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت این محصول
محمدجواد کرمی، کارشناس متالورژی نیز درباره پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت این محصول در زمان تولید ذوب و ریختهگری توضیح داد و گفت: مهمترین عوامل مؤثر عبارتاند از: مقدار کربن ذوب حداکثر 0.055؛ هیدروژن حداکثر 3PPM؛ اکسیژن حداکثر 30PPM؛ به حداقل رساندن جدایش عنصری؛ پارامترهای مرتبط با ناخالصیهای میکرو.
تولید تختالهای بدون عیب
محمودرضا عقیلی، کارشناس فرایند فولادسازی و ریختهگری مداوم نیز عنوان کرد: یکی از استراتژیهای گروه فولاد مبارکه تولید محصولات خاص ازجمله در صنعت نفت و گاز است. طراحی و تولید محصولات جدید حاصل خودباوری و تکیهبر دانش و توانمندی متخصصان داخلی است. تولید گریدهای ویژه محیطهای نفت و گازترش نیازمند رعایت الزامات خاص در فرایند فولادسازی ازجمله کنترل پارامترهایی از قبیل سولفور و هیدروژن و توجه به کیفیت از لحاظ میزان ناخالصی و همچنین کنترل انجماد مذاب در فرایند ریختهگری است .
در تولید این گرید عملیات سولفورزدایی تا رسیدن به میزان کمتر از PPM ۱۴ در کورههای پاتیلی و کاهش میزان هیدروژن به کمتر از PPM 2 در واحد گاز زدایی RH انجام گرفت. یکی از پارامترهای مهم در تولید این گرید کنترل میزان ناخالصیهای غیرفلزی و تغییر شکل و مورفولوژی آنها است که نقش تعیینکنندهای در موفقیتآمیز بودن تستهای ثانویه بعد از نورد گرم دارد.
به گفته عقیلی، با رعایت دمای فوقگداز در محدوده پایین و کنترل شرایط خنککاری ثانویه و تنظیم دقیق سایر پارامترهای ریختهگری، تختالها بدون عیب تولید شد. تولید این گرید با هدف پوشش انواع گریدهای API موردنیاز صنعت نفت و گاز کشور در شرکت فولاد مبارکه انجام شده و این دستاورد ارزشمند حاکی از توانایی دانشی و فناوری بومیشده در شرکت فولاد مبارکه است.