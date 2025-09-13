«حس خوب» با همکاران
میهمان این هفته: کارکنان خط ورق رنگی (به مناسبت «سالروز افتتاح خط ورق رنگی»)
برای همه انسانها تداعی خاطرات شیرین و مخصوص رویدادهایی که با همراهی یک جمع صمیمی به نتیجه رسیده باشد همواره لذتبخش است و حس خوبی به ارمغان میآورد. یکی از این رویدادها که بهنوعی فولاد مبارکه را به مسیر تازهای رهنمون ساخت، به بهرهبرداری رسیدن خط ورق رنگی در 22 شهریورماه سال 1382 است. به مناسبت سالروز این رویداد، مطلب حس خوب این هفته را به گفتوگو با مسئولان و کارکنان صمیمی خط ورق رنگی اختصاص دادیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه،
یدالله کوهی ،رئیس واحد ورق رنگی:
23 سال تلاش؛ یادآور مسیری پرفرازونشیب، اما پربار
خط تولید ورق رنگی بهعنوان یکی از خطوط پوششدار نورد سرد با ظرفیت اسمی 100 هزار تن در سال 1382 به بهرهبرداری رسید. این در حالی است که در راستای توسعه خطوط پوششدار، علاوه بر توسعههای مربوط به واحد ورق رنگی، بر اساس نیاز کشور به محصولات ورق رنگی لوازمخانگی، خط مخصوص این محصول در حال نصب در کنار خط رنگی موجود است.
از سال 1382 تاکنون بالغبر یکمیلیون و 900 هزار تن ورق رنگی به بازار عرضه شده که سهم ورقهای رنگی با مصرف ساختمانی و صنعتی در حدود یکمیلیون و 800 هزار تن و سهم ورقهای رنگی با مصرف لوازمخانگی در حدود 20 هزار تن است.
در بازار ورقهای رنگی، حدود 64 درصد محصولات در صنعت ساختمانی، 9 درصد در زمینه لوازمخانگی، حدود 6 درصد در صنعت اتومبیل و 21 درصد نیز در سایر موارد استفاده میشود.
در این سالها، مسیر توسعه و پیشرفت با اتکا به نیروی انسانی توانمند، کنترل فرایند، بهروزرسانی تجهیزات و رعایت اصول کیفیت پیموده شده و هرروز گامی تازه در جهت ارتقای بهرهوری و تنوع محصولات برداشتهایم. 23 سال تلاش، یادآور مسیری پرفرازونشیب، اما پربار است که نشان میدهد با اتحاد، تعهد و امید، میتوان به دستاوردهایی ماندگار رسید.
پژمان ایروانی، کارشناس تعمیرات مکانیک:
خداوند را بابت فرصتهایی که در این مسیر پیش روی من قرار داده است، شکرگزارم
از سال 1380 تا کنون، در واحد گالوانیزه و رنگی بهعنوان کارشناس تعمیرات مکانیک خط تولید مشغول به خدمتم و با عنایت و توکل به خدا شایستگی خدمت در این کارخانه را به دست آوردهام. طی این ۲4 سال در واحد گالوانیزه و رنگی افتخارات بزرگی نصیب من شده و توانستهام در پروژههای مختلفی همچون راهاندازی خطوط گالوانیزه و رنگی و همچنین بومیسازی و بهینهسازی تجهیزات اصلی خط، مثل تجهیز استیچر و داکتهای اینفرارد و... انجاموظیفه کنم. امروز خداوند را بابت فرصتهایی که در این مسیر پیش روی من قرار داده است، شکرگزارم و بر خود میبالم که در کنار همکاران عزیزم، با سعی و تلاش و همدلی، به رکوردهای تولیدی ارزشمندی دست پیدا کردهایم. در این فرصت از تمام همکاران عزیزم در واحد گالوانیزه و رنگی و نواحی مختلف که همواره مرا یاری کردند تا با روحیه و توان بالا، خدمت کوچکی به صنعت کشور ارائه دهم، قدردانی میکنم.
داریوش احمدپور، کارشناس برق و اتوماسیون و ابزار دقیق:
با همکارانی با اخلاق و با غیرت کار میکنیم
حس خوب ما در واحد تولید ورق رنگی فولاد به این دلیل است که با همکارانی بااخلاق و باغیرت کار میکنیم و بعد از 25 سال فعالیت در قسمت برق و اتوماسیون با این تیم، هرروز با انگیزه بهتر و ایدههایی جدید جهت بهبود کیفیت و کمیت تولید تلاش میکنیم. ما تیمی هستیم که همیشه در تکاپوی افزایش دانش فنی خود بهمنظور انجام پروژههای جدید در واحد بودهایم.
در پروژههای احداث خطوط جدید شیت و اسلیت در کنار خط ورق رنگی و همکاری با شرکت مربوطه، استفاده از توانایی و تخصص افراد بومی در ساخت تجهیزات داخلی و راهاندازی خطوط با همدلی و هماهنگی بین همکاران، احساس غرور و سرافرازی برای من و تیم ما پدید آمد و شعار «خواستن توانستن است» در روح و جان دل ما زنده شد.
حسین فلامرز، کارشناس تولید:
با افتخار به گذشته مینگریم و با امید به آینده مسیر تولید را با قدرت ادامه میدهیم
با افتخار سالروز راهاندازی خط تولید ورق رنگی را بهعنوان یکی از کارکنانی که از نخستین روزهای این مسیر در کنار همکاران پرتلاش بودهام گرامی میدارم. طی بیش از دو دهه فعالیت، با عبور از چالشهایی چون تحریم و کرونا، توانستیم با همدلی و تلاش بیوقفه، نهتنها تولید را حفظ کنیم، بلکه با عرضه محصولات نوین، مانند ورق رنگی خاص لوازمخانگی، گامی بلند در توسعه برداریم. امروز با افتخار به گذشته مینگریم و با امید به آینده مسیر تولید را با قدرت ادامه میدهیم.
روحالله استواری، فورمن تعمیرات مکانیک خط رنگی:
از هیچ خدمتی دریغ نخواهم کرد
از مردادماه 1382 به جمع کارکنان سختکوش و پرتلاش واحد گالوانیزه و رنگی فولاد مبارکه پیوستم و با کمک خداوند و استفاده از تجارب و راهنمایی پیشکسوتان عزیز این عرصه، با تعهد و علاقه مشغول انجاموظیفهام. طی این سالها سعی کردم با رضایت و اشتیاق وظایف محوله را انجام دهم و خوشحالم از اینکه در این مسیر توانستهام بعد از مدتی از پوزیشن تعمیرکار به بازرس خط و بعد از آن به فورمن تعمیرات مکانیک خط رنگی ارتقا یابم و این امر در نهایت به افزایش بهرهوری منجر میشود. طی این 23 سال در واحد گالوانیزه و رنگی افتخارات بزرگی نصیب من شده و توانستهام در پروژههای مختلفی از قبیل بهینهسازیها و بومیسازیهای خط رنگی به سهم خود نقشآفرینی کنم. ازاینپس نیز برای تحقق اهداف فولاد مبارکه و سربلندی و رشد بیشازپیش با تولید محصول ایرانی با کیفیتی جهانی و شایسته نام فولاد مبارکه، از هیچ خدمتی دریغ نخواهم کرد.
روح الله شفیعزاده، فورمن تولید و تعمیرات خط ورق رنگی:
هر روز با انگیزه در کنار هم کار میکنیم
افتخار میکنم که طی 23 سال فعالیتم در خط تولید ورق رنگی، در کنار همکاران خستگیناپذیرم، از نخستین روزهای راهاندازی خط تا امروز در مسیر تولید ایستادگی کردهایم. دستیابی به محصولات جدید و باکیفیت، حاصل همدلی، تخصص و تلاش بیوقفه تیمی است که هر روز با انگیزه در کنار هم کار میکنیم. این روز نماد پایداری، نوآوری و تعهد ما به صنعت کشور است.
مجید باقری، بازرس و تعمیرکار برق و اتوماسیون و ابزار دقیق خط رنگی:
حس امنیت و پشتوانه و آرامش خاطر در تیم کاری
خط ورق رنگی از ابتدای راهاندازی تا کنون با چالشهای متنوع و متعددی در فرایند مواجه بوده است که یکی پس از دیگری با همت و همکاری کارکنان تیمهای مختلف رفع شده است. یکی از آنها این بود که در جریان ایجاد تغییرات و تعویض اتوماسیون در خط ورق گالوانیزه، تمامی قطعات، تابلوها و اتوماسیون خط با هماهنگی و همبستگی کارکنان برق خط ورق رنگی، باز، تست و بستهبندی شد و به موجودی قطعات یدکی اتوماسیون خط رنگی در انبار اضافه گردید تا در این شرایط خاص، حس امنیت و آرامش خاطر در تیم و من به وجود آمد.
مسعود تنباکویی، اپراتور خروجی ورق رنگی:
خوشحالم که در کنار همکاران خوبم بیست سال کار و تلاش را تجربه کردهام
خوشحالم که در کنار همکاران خوبم بیست سال کار و تلاش را تجربه کردهام و ضمن کسب تجربه از همکاران قدیمی در خدمت فرایند تولید بودهام. این حس بسیار خوبی است که تجارب اندک خود را نیز در اختیار همکاران دیگر ازجمله همکاران جدید گذاشتهام.
محصولات ورق رنگی به انواع ورقهای رنگی با طیف خاص خود که در قالب سفارش مشتری است اطلاق میشود. یکی دیگر از محصولات خاص ورق رنگی، ورق تولیدی مورداستفاده در صنایع لوازمخانگی است که با رنگ خاص و پوشش پلاستیکی به کار میرود. تمامی تلاش خود را به کار خواهیم بست تا محصولات ورق رنگی همچنان با کمیت و کیفیت بهتر به مشتریان شرکت ارائه شود.