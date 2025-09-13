به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این همایش، پنل تخصصی ویژه صنعت فولاد ایران با عنوان «فولاد ایران؛ ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهای آینده» برگزار شد و مجید فخاری، مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه، در آن به تشریح ظرفیت‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای توسعه بازار بین‌المللی پرداخت.

به گفته فخاری منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) ۵ درصد فولاد جهان را تولید می‌کند و ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد منطقه با سهم ۴۰ درصدی است. رشد سالانه تولید فولاد ایران در دهه گذشته به‌طور میانگین سالانه ۷ درصد بوده است.

ایران سومین تولیدکننده بزرگ تختال بعد از برزیل و ژاپن در جهان است

وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه با تولید ۱۸ میلیون تنی در زنجیره فولاد، بزرگ‌ترین فولادساز منطقه است ادامه داد: محصولات این گروه بزرگ صنعتی طیف گسترده‌ای از ورق گرم، سرد و گالوانیزه را شامل می‌شود. صادرات فولاد مبارکه در سال‌های اخیر در محدوده سالانه ۲ میلیون تن بوده و ایران سومین تولیدکننده بزرگ تختال بعد از برزیل و ژاپن در جهان است.

مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه با اشاره به اینکه طبق نقشه راه تعریف‌شده، سبد محصولات فولاد مبارکه متنوع‌تر و گسترده‌تر خواهد شد گفت: سال گذشته ۲۷ درصد و امسال ۳۰ درصد از تولیدات فولاد مبارکه، محصولات با ارزش‌افزوده بالا بوده است.

ارائه محصولات نوین و باکیفیت فولاد مبارکه در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین‌المللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه

گفتنی است؛ کنفرانس بین‌المللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه بزرگ‌ترین گردهمایی بین‌المللی صنعت فولاد در منطقه محسوب شده که صدها شرکت‌کننده از کشورهای آسیایی و خاورمیانه را در یک فضای تعامل و مذاکره گرد هم می‌آورد؛ حضور شرکت‌های فعال در زنجیره بالادست و پایین‌دست فولاد، فرصت بی‌بدیلی برای ایران فراهم می‌کند تا در شرایط بحرانی کنونی، بازارهای جدید صادراتی تعریف کند و ارتباطات تجاری تازه‌ای برقرار سازد.

نمایشگاه جانبی این رویداد بین‌المللی نیز بستری برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی به مخاطبان بین‌المللی فراهم ساخت و گروه فولاد مبارکه با ارائه محصولات نوین و باکیفیت خود در این نمایشگاه، تلاش کرد جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت و از طریق این کنفرانس، ارتباطات مؤثری با مشتریان جدید برقرار کند.

این رویداد همچنین فرصتی برای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت فولاد بود که می‌تواند به بهبود فرایندها و افزایش کیفیت محصولات منجر شود. حضور فعال گروه فولاد مبارکه در این کنفرانس نشان‌دهنده تعهد این شرکت به ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات خود و همچنین تلاش برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت فولاد است.

انتهای پیام/