با هدف تقویت و گسترش ارتباطات بینالمللی انجام شد؛
حضور فعال گروه فولاد مبارکه در بزرگترین کنفرانس بینالمللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه
سبد محصولات فولاد مبارکه متنوعتر و گستردهتر خواهد شد
بزرگترین کنفرانس بینالمللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه، ۹ و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴) توسط مؤسسه Global Steel Summit با همکاری «استیلپرایس» در شهر دبی امارات برگزار شد. گروه فولاد مبارکه نیز با هدف تقویت و گسترش ارتباطات بینالمللی، توسعه برند سازمانی، شبکهسازی و کسب تجربیات جهانی فولاد و تحلیل رقبای بینالمللی در این کنفرانس حضوری فعال داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این همایش، پنل تخصصی ویژه صنعت فولاد ایران با عنوان «فولاد ایران؛ ظرفیتها و چشماندازهای آینده» برگزار شد و مجید فخاری، مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه، در آن به تشریح ظرفیتها، چالشها و پیشنهادهای توسعه بازار بینالمللی پرداخت.
به گفته فخاری منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) ۵ درصد فولاد جهان را تولید میکند و ایران بزرگترین تولیدکننده فولاد منطقه با سهم ۴۰ درصدی است. رشد سالانه تولید فولاد ایران در دهه گذشته بهطور میانگین سالانه ۷ درصد بوده است.
ایران سومین تولیدکننده بزرگ تختال بعد از برزیل و ژاپن در جهان است
وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه با تولید ۱۸ میلیون تنی در زنجیره فولاد، بزرگترین فولادساز منطقه است ادامه داد: محصولات این گروه بزرگ صنعتی طیف گستردهای از ورق گرم، سرد و گالوانیزه را شامل میشود. صادرات فولاد مبارکه در سالهای اخیر در محدوده سالانه ۲ میلیون تن بوده و ایران سومین تولیدکننده بزرگ تختال بعد از برزیل و ژاپن در جهان است.
مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه با اشاره به اینکه طبق نقشه راه تعریفشده، سبد محصولات فولاد مبارکه متنوعتر و گستردهتر خواهد شد گفت: سال گذشته ۲۷ درصد و امسال ۳۰ درصد از تولیدات فولاد مبارکه، محصولات با ارزشافزوده بالا بوده است.
ارائه محصولات نوین و باکیفیت فولاد مبارکه در نمایشگاه جانبی کنفرانس بینالمللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه
گفتنی است؛ کنفرانس بینالمللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه بزرگترین گردهمایی بینالمللی صنعت فولاد در منطقه محسوب شده که صدها شرکتکننده از کشورهای آسیایی و خاورمیانه را در یک فضای تعامل و مذاکره گرد هم میآورد؛ حضور شرکتهای فعال در زنجیره بالادست و پاییندست فولاد، فرصت بیبدیلی برای ایران فراهم میکند تا در شرایط بحرانی کنونی، بازارهای جدید صادراتی تعریف کند و ارتباطات تجاری تازهای برقرار سازد.
نمایشگاه جانبی این رویداد بینالمللی نیز بستری برای معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی به مخاطبان بینالمللی فراهم ساخت و گروه فولاد مبارکه با ارائه محصولات نوین و باکیفیت خود در این نمایشگاه، تلاش کرد جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت و از طریق این کنفرانس، ارتباطات مؤثری با مشتریان جدید برقرار کند.
این رویداد همچنین فرصتی برای بررسی چالشها و فرصتهای موجود در صنعت فولاد بود که میتواند به بهبود فرایندها و افزایش کیفیت محصولات منجر شود. حضور فعال گروه فولاد مبارکه در این کنفرانس نشاندهنده تعهد این شرکت به ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات خود و همچنین تلاش برای گسترش همکاریهای بینالمللی در صنعت فولاد است.