به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، این اختراع با عنوان «فشارشکن جمع‌آوری آب خروجی از خنک‌کننده گازهای میدرکس» با هدف ارتقای فرآیند تولید آهن اسفنجی، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی طراحی و عملیاتی شده است.

رضا بهاالدینی با اشاره به نقش کلیدی این دستاورد در بهینه‌سازی عملکرد خطوط تولید گفت: این پروژه حاصل ماه‌ها تلاش و همکاری نزدیک میان واحدهای تحقیق و توسعه، مهندسی، پشتیبانی فنی و تولید بوده و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان داشته باشد.

به گفته او، صنعت فولاد ایران برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند نوآوری‌های بومی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته است. این اختراع نیز گامی مهم در راستای تقویت جایگاه شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در عرصه رقابت بین‌المللی محسوب می‌شود.

مدیر نوآوری شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر تأکید کرد: هدف شرکت تنها ثبت اختراع نیست، بلکه تمرکز بر بهره‌برداری عملی، ایجاد ارزش افزوده واقعی و حرکت به سوی تجاری‌سازی فناوری‌هاست؛ مسیری که در نهایت به سودآوری و ارتقای جایگاه شرکت منجر خواهد شد.

بهاالدینی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر با تدابیر مدیرعامل محترم و حمایت از ایده‌های نوآورانه و تلاش برای بومی‌سازی فناوری، مسیر توسعه پایدار و دستیابی به تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال می‌کند. ثبت این اختراع، تنها یکی از گام‌های مؤثر در این مسیر است.

انتهای پیام/