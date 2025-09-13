ثبت اختراع جدید شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در راستای کاهش مصرف انرژی در تولید آهن اسفنجی
مدیر تحقیقات، نوآوری و هوشمندسازی شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر از ثبت یک اختراع جدید در راستای کاهش مصرف انرژی در تولید آهن اسفنجی در سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، این اختراع با عنوان «فشارشکن جمعآوری آب خروجی از خنککننده گازهای میدرکس» با هدف ارتقای فرآیند تولید آهن اسفنجی، افزایش بهرهوری و کاهش مصرف انرژی طراحی و عملیاتی شده است.
رضا بهاالدینی با اشاره به نقش کلیدی این دستاورد در بهینهسازی عملکرد خطوط تولید گفت: این پروژه حاصل ماهها تلاش و همکاری نزدیک میان واحدهای تحقیق و توسعه، مهندسی، پشتیبانی فنی و تولید بوده و میتواند تأثیر قابلتوجهی در کاهش هزینهها و افزایش راندمان داشته باشد.
به گفته او، صنعت فولاد ایران برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند نوآوریهای بومی و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته است. این اختراع نیز گامی مهم در راستای تقویت جایگاه شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در عرصه رقابت بینالمللی محسوب میشود.
مدیر نوآوری شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر تأکید کرد: هدف شرکت تنها ثبت اختراع نیست، بلکه تمرکز بر بهرهبرداری عملی، ایجاد ارزش افزوده واقعی و حرکت به سوی تجاریسازی فناوریهاست؛ مسیری که در نهایت به سودآوری و ارتقای جایگاه شرکت منجر خواهد شد.
بهاالدینی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر با تدابیر مدیرعامل محترم و حمایت از ایدههای نوآورانه و تلاش برای بومیسازی فناوری، مسیر توسعه پایدار و دستیابی به تکنولوژیهای روز دنیا را دنبال میکند. ثبت این اختراع، تنها یکی از گامهای مؤثر در این مسیر است.