تقدیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همت و تعهد دکتر محمدرضا تابش در ارتقای دانش و فرهنگ محیط زیستی

این کتاب با هدف به‌روزرسانی دانش مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست و تبیین شیوه‌های استفاده و نگهداشت منابع جهانی با رویکرد دستیابی به توسعه پایدار، به سیاستگذاران، مدیران، مدرسان و دانشجویان حوزه محیط‌زیست به زبان فارسی ترجمه شده است.

دکتر تابش در دیدار نوروزی با دکتر مسعود پزشکیان، این کتاب را به وی تقدیم کرده بود که مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور قرار گرفت. به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد این اثر «ایرانیزه» شده و در جلسه هیأت دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

متعاقب این دستور، با همت کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، اهم مباحث کتاب همراه با امکان‌سنجی اجرای آن در ایران، در یکی از جلسات اخیر هیأت دولت مطرح و مورد توجه اعضای کابینه قرار گرفت.

در پی این اقدام، دکتر شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، طی نامه‌ای رسمی از تلاش‌های علمی و فرهنگی دکتر تابش در ارتقای دانش و تقویت گفتمان حفاظت از محیط زیست تجلیل کرد.

دکتر محمدرضا تابش با سابقه بیست سال نمایندگی مجلس، بنیانگذار فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در قوه مقننه و چندین دوره عضو شورای عالی محیط زیست کشور بوده است. وی هم‌اکنون نیز در کسوت استادی دانشگاه و عضویت در شورای راهبردی محیط زیست، با تلاش‌های آموزشی، اجرایی و فرهنگی بی‌وقفه، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی کشور ایفا می‌کند.

یادآور می‌شود دکتر محمدرضا تابش در حال حاضر ریاست هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را بر عهده دارد.

