برق دریافتی فولاد مبارکه از شبکه سراسری ۵۹ درصد کاهش یافت/ افزایش ۱۴۴ درصدی تولید برق خودتأمین فولاد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، براساس آمار ۵ ماهه نخست سال جاری، میزان برق دریافتی این شرکت از نیروگاه‌های شبکه سراسری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۹ درصد کاهش یافته است؛ در مقابل، تولید برق نیروگاه‌های گروه فولاد مبارکه در همین بازه زمانی با رشد خیره‌کننده ۱۴۴ درصدی همراه بوده است؛ این افزایش ظرفیت تولید به گونه‌ای رقم خورده که در بسیاری از روزهای گرم تابستان، فولاد مبارکه توانسته به‌طور کامل نیاز برق خود را بدون استفاده از شبکه سراسری تأمین کند.

این دستاورد نه‌تنها بیانگر کاهش فشار بر شبکه ملی و کمک به مدیریت انرژی در سطح کشور است، بلکه نشان‌دهنده حرکت فولاد مبارکه به سمت استقلال و خودکفایی پایدار در حوزه انرژی محسوب می‌شود. استمرار چنین روندی می‌تواند امنیت تولید در این مجموعه صنعتی عظیم را تضمین کرده و الگویی موفق برای دیگر صنایع بزرگ کشور به شمار آید. فولاد مبارکه با این رویکرد، علاوه بر کاهش ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی، جایگاه خود را به‌عنوان پیشروترین صنعت کشور بیش از پیش تثبیت کرده است.

