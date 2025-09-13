فولاد مبارکه؛ پیشگام در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توسعه نوآوری در کشور
میزگرد تلویزیونی «فرصتها و چالشهای پیشرفت» با موضوع «راهکارهای توسعه پایدار در استان اصفهان و نقش صنایع بزرگ در رشد شرکتهای دانشبنیان» جمعه شب ۲۱ شهریور ماه ساعت ۲۲:۴۵ از شبکه خبر پخش شد و مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به همراه جمعی از کارشناسان به بررسی ظرفیتها و اقدامات انجامشده در این حوزه پرداختند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در میزگرد تلویزیونی «فرصتها و چالشهای پیشرفت» با موضوع «راهکارهای توسعه پایدار در استان اصفهان و نقش صنایع بزرگ در رشد شرکتهای دانشبنیان» با تأکید بر اهمیت نقش صنایع بزرگ در حمایت از زیستبوم نوآوری گفت: شرکتهای بزرگ در سراسر دنیا به دلیل صرفه مقیاس، امکان سرمایهگذاریهای متنوع و ظرفیت بالای تحقیق و توسعه، مسئولیت ویژهای در قبال توسعه صنایع دانشبنیان دارند.
به گفته وی، فولاد مبارکه نیز با بهرهگیری از فضای دانشی استان اصفهان توانسته است ضمن افزایش درآمد و کاهش هزینهها، همگام با کلانروندهای جهانی حرکت کند.
ابطحی دیگر سخنران این میزگرد با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در توسعه ملی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم این استان، ایجاد پارکهای علم و فناوری از اوایل دهه ۷۰ بود که در سال ۷۵ به وزارت علوم پیوست و به ترویج مفهوم نوآوری باز در کشور کمک کرد.
وی افزود: اکنون حدود هزار شرکت دانشبنیان در اصفهان فعال هستند که ۳۰۰ شرکت در شهرک علمی و تحقیقاتی مستقر بوده و بزرگترین مجموعه نخبگان کشور را تشکیل دادهاند.
همچنین یکی دیگر از مهمانان برنامه با اشاره به ابتکار شهید دکتر تهرانچی در راهاندازی سرای نوآوری مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی گفت: این اقدام هوشمندانه موجب شد دانشجویان همزمان با آموزش دانشگاهی، با صنعت و بنگاههای اقتصادی آشنا شوند و به بدنه آینده شرکتهای دانشبنیان بپیوندند.
زرندی در ادامه سخنان خود با تشریح اقدامات فولاد مبارکه در حمایت از نوآوری بیان کرد: مهمترین مأموریت ما سرمایهگذاری در بخش پایانی زنجیره نوآوری است؛ جایی که یک ایده یا فناوری قابلیت جذب در صنعت پیدا میکند.
وی افزود: فولاد مبارکه در سه مسیر اصلی فعالیت میکند؛ نخست بومیسازی که تاکنون حدود ۷۷۰ شرکت دانشبنیان به زنجیره تأمین این مجموعه اضافه شده و میلیاردها تومان سرمایهگذاری مستقیم در این زمینه انجام شده است. دوم سرمایهگذاری خطرپذیر از طریق صندوق اختصاصی فولاد مبارکه با بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومان که تاکنون در ۴۳ پروژه وارد شده است. سوم همکاری گسترده با دانشگاهها که نتیجه آن اجرای ۱۴۲۱ پروژه دانشگاهی، حمایت از ۱۶۲ پروژه فعال و بیش از ۱۱۵۵ پایاننامه تحصیلات تکمیلی بوده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین از توسعه مراکز نوآوری در دانشگاهها خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۹۴۰۰ متر مربع مرکز نوآوری در نه دانشگاه کشور از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد ایجاد شده است که این اقدام با تکیه بر قانون جهش دانشبنیان، پیوند صنعت و دانشگاه را تقویت میکند.
سعید زرندی عنوان کرد: یکی از فرصتها برای شرکت دانشبنیان حضور شرکتهای بزرگ است، چرا که امکان تحقیق و توسعه برای این شرکتها مهیا است. مجموعه فولاد مبارکه اصفهان از این ظرفیت دانشی استان اصفهان استفاده کرده تا برای مجموعه خود در راستای روند کلان روندها بهره بگیرد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: در تمام دنیا مرحله ایده تا عمل انجام میگیرد که گروه فولاد مبارکه در این راستا پیشقدم بوده است. زمانی که روی یک ایده سرمایهگذاری میکنید باید یک جایی آن را جذب کند. ما در فولاد مبارکه بر بخش پایانی زنجیره تولید تاکید داریم و در انتهای کار ایستادهایم و اموری که مورد نیاز ماست را در فولاد مبارکه به کار میگیریم. زیرا اگر در انتهای کار کسی نباشد و کسی آن را نخرد کار ابتر باقی میماند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در فولاد مبارکه روی بومیسازی با محوریت شرکتهای دانشبنیان پیش رفتهایم که در این راستا ۷۸۰ شرکت دانشبنیان به ما اضافه شدهاند. کار جدیتر ما این است که نیازهای خود را اعلام کردیم و با شرکتهای دانشبنیان قرارداد بسته و حتی روی فناوریهای جدید سرمایهگذاری کردهایم. همچنین در فولاد مبارکه صندوق خطرپذیر داریم. ما هزار میلیارد تومان برای بومیسازی شرکت بودجه در نظر گرفتهایم و همچنین از طریق صندوق خطرپذیر با سرمایه ۱۲۰۰ میلیارد تومان در ۳۴ پروژه سرمایهگذاری انجام دادهایم. همچنین در ۱۴۲۱ پروژه حضور داشتهایم. ما از ۱۱۵۵ پایاننامه دانشجویی، ۳۰ درصد در مقطع دکترا و ۷۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد حمایت کردهایم. علاوه بر این، فولاد مبارکه در سایر دانشگاههای کشور حضور خود را گسترش داده و در ۸ تا ۹ دانشگاه نیز حضوری فعال دارد.
رشد شرکتهای فناورانه
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پاسخ به این پرسش که از کجا به بعد میتوان از شرکتهای دانشبنیان حمایت کرد، گفت: اگر طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته مساله ما ارتباط دانشگاه و صنعت بود، چقدر ما در این زمینه نابالغ بودیم، اما توانستیم که طی این سالها نهادسازی کنیم و مراحل آن شکل گرفت. اما باید بدانیم شرکتی که ایدهمحور است، نمیتواند مثل شرکت صنعتی بزرگ از بانکها وام بگیرد.
وی ادامه داد: در این راستا باید به سمت صندوقهای خطرپذیر رفت؛ بنابراین ایده صندوقهای خطرپذیر برای شرکتهای دانشبنیان شکل گرفت. ما در فولاد مبارکه در زنجیره فولاد یک گوشه کار را در دست گرفتهایم که به خوبی نیز پیش رفتهایم. ما یکی از مراکز قوی در استان اصفهان را راهاندازی کردهایم که این مرکز به صورت یک بازو از ما جدا شد و در شرکتهای دانشبنیان سرمایهگذاری کرد. موضوع آن است وقتی صحبت از زیست بوم میکنیم، باید همه بتوانند وارد این بازار شوند. ما صندوق نوآوری در کشور داریم و صندوقهای دیگر نیز در سطحهای کوچکتر وارد کار شدند و به تدریج شرکتهای نوآور هم رشد کردند.
تحرک قانون جهش دانشبنیان
زرندی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید دانشبنیان تحرک خوب و جدیای ایجاد کرد و شرکتها را نیز در این زمینه تشویق کرد. در این حوزه این موضوع مطرح شد که مشوقهای مالیاتی دریافت کنند. این موضوع با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت اقتصاد شکل گرفت که متولی آن معاونت عملی شد. این اعتبار را تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم که ۲۸۰ میلیارد تومان را سازمان مالیاتی پذیرفت. این مشوق خوبی بود از این نظر که این موضوع جدی گرفته شد و از همین رو قرار شد این ایده را توسعه بدهیم.
وی در ادامه افزود: فولاد مبارکه یکی از بهترین شرکتهای تولیدکننده ورق در غرب آسیا است، اما هنوز نتوانسته صادرکننده دانش فنی شود، بنابراین ما در فولاد مبارکه یک نگاه جدید را به پیش میبریم که برای استان اصفهان مهم است و آن این است که کریدور فناوری از این استان شکل بگیرد.
سه اولویت فولاد مبارکه در حوزه فناورانه
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره بر این موضوع که تاکید ما بر سه محور است، خاطرنشان کرد: تحول دیجیتال نسل ۴ اولویت نخست ما هست، تولید فولاد سبز و توجه به اقتصاد چرخشی اولویت دوم ما هست و اولویت سوم ما تولید فولاد با ارزشافزوده بالاتر است. محور تحقیقات مبارکه طی سه سال آینده در این سه حوزه خواهد بود و سرفصلهای خود را در ذیل این سه اولویت به دانشگاهها عنوان خواهیم کرد.
زرندی ادامه داد: در قانون جهش دانشبنیان اقدامات خوبی انجام گرفت، البته این قانون الزاماتی سنگینی داشت. اگر یک طرحی را با یک فناوری ایجاد میکنیم ما باید صاحب فناوری آن نیز باشیم تا فرآیند طراحی پروژه را بتوانیم انجام بدهیم. هر چند شرکتهای بسیاری در این راستا در صنعت فولاد در اصفهان رشد کردند و آن به دلیل وجود دو فولادساز بزرگ یعنی فولاد مبارکه و ذوب آهن در اصفهان شکل گرفتند.
وی افزود: از قانون جهش تولید شرکتهای دانشبنیان بیش از ۵ سال گذشت و ما در این راستا باید موردهای موفق و ناموفق را شناسایی میکردیم. ما باید بتوانیم روی شرکتهای مهندسی بزرگ کار کرده و آنها را در این بازی بزرگ راه بدهیم. ما باید روی این موضوع کارهای عمیقتری انجام بدهیم تا حوزه مهندسی ما پا به پای دنیا گام بردارد.