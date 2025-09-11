ثبت رکورد تولید روازنه در خط اسیدشویی شرکت نورد زرین شهرکرد تولید ۱۰۷۰ تن در یک روز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت ورق‌خودرو چهارمحال وبختیاری؛ مهرداد عسگری مدیر عامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با اعلام این خبر گفت:در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ پرسنل خط اسیدشویی این شرکت موفق شدند با تولید ۱۰۷۰ تن محصول، افتخاری دیگر را در کارنامه تولید خود ثبت نماید. عسگری افزود: رکورد قبلی خط اسیدشویی در تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری با تولید ۱۰۴۱ تن به ثبت رسید و با این دستاورد، روند صعودی رشد تولید و افزایش بهره‌وری در شرکت نورد زرین شهرکرد بار دیگر به اثبات رسید.

محمدعلی فدایی رییس واحد اسید شویی و بازیابی اسید شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز در این خصوص گفت: در ماه جاری تولید خط اسیدشوئی طی چند روز اخیر با تلاش و همت کارکنان خود روند روبه رشد تولید را تسریع بخشیده و امیدواریم هرچه سریعتر بتوانیم به ظرفیت نامی شرکت دست یابیم. وی افزود این موفقیت مرهون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیران، کارشناسان و کارکنان پرتلاش این مجموعه صنعتی بوده و خاطرنشان کرد؛ با تکیه بر دانش فنی، برنامه‌ریزی دقیق و ارتقای فرآیندهای تولیدی، اقدامات اساسی و زیربنایی در جهت تحقق اهداف کلان شرکت و تقویت جایگاه آن در صنعت فولاد کشور در حال تحقق است.