بازخوانی فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت تأمین برق صنایع کشور
در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب چه گذشت؟
امروز «تولید» و «برق» در صدر مسائل اصلی کشور قرار گرفتهاند، دو مقولهای که پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند چراکه بدون انرژی، تولید ناممکن است؛ از این رو بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه صنعت فولاد کشور بر سر در دوراهی «تولید فولاد» و «تولید انرژی» قرار گرفتهاند و حجم قابل توجهی از سرمایه صنایع بزرگ به جای مصرف در تولید و تحقق سودآوری، بابت احداث نیروگاهها مصرف میشود، آری، «تأمین انرژی» که متولیان آن در وزارت نیرو باید طی دهههای گذشته برای آن پیشبینی لازم را انجام میدادند و به دلایل مختلف برنامهریزی برای تأمین انرژی صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، اهمیت و ضرورت تولید در راستای رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست، تا جایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه 16 شهریورماه 1404 در جمع دولتمردان بار دیگر با تأکید بر توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی فرمودند:«همه کسانی که مسئله اقتصاد را واقعی و عملی درک میکنند، مُتَفقالقولند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است؛ بنابراین، باید توجه ویژهای به تولید کرد، از جمله اینکه برق این واحدها را -مگر در حالت اضطرار- قطع نکرد.»
حال در بازخوانی فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری این سؤال مهم مطرح است که چرا ایشان اینکه کلید پیشرفت اقتصادی ایران را تولید مطرح میکنند و این موضوع را تنها از سوی کسانی که مسئله اقتصاد را به صورت واقعی و عملی درک میکنند، قابل فهم میدانند.
امیدآفرینی؛ رسالت مشترک مسئولان و اصحاب قلم
در بخش دیگری از فرمایشات ایشان، مسئولانی که با مردم حرف میزنند و اصحاب قلم و بیان را به «روایت قدرت، قوت و تشریح امکانات فراوان کشور» و «پرهیز از روایت ضعف و ناتوانی» توصیه کردند و افزودند: علاوه بر مسئولان و اصحاب قلم و بیان، مطبوعات و صداوسیما هم در این زمینه وظیفه دارند.
این تأکیدات نیز نشان میدهد مسائل مبتلابه کشور نیازمند همفکری و ارائه راهکارهاست و با تدبیر و مدیریت صحیح قابل حل است؛ در این میان نقش رسانه هم به خوبی تبیین شده، رسانهای که باید بهجای ایجاد یأس و ناامیدی، در مسیر امیدآفرینی در جامعه گام بردارد.
صنایعی که درصدد گشودن گره کور ناترازی انرژی هستند
از همه گذشته، باید به این نکته توجه داشت که در شرایط فعلی، صنایع کشور علیرغم دست و پنجه نرم کردن با موانع متعدد تولید ازجمله ناترازی انرژی و تحریمها، در عمل نیز میتوانند از راه خودتأمینی انرژی، تولید خود را حفظ کرده و با گشودن گره کور ناترازی انرژی، بهترین امیدآفرینان جامعه باشند؛ بهعبارت دیگر، صنایع بزرگ کشور با انتخاب چنین رویکردی، در حقیقت بهمعنای واقعی کلمه «جهاد تولید» را محقق کردهاند.
تحقق اقتصاد غیر نفتی و تزریق امید به جامعه
در این میان نباید فراموش کرد که گردش چرخ تولید کشور به غیر از انرژی، نیازمند زیرساختهای قانونی و نظارتی، مالی و بانکی، حملونقلی و ارتباطی است که این امر نیز مدیریت و پیگری جدی از سوی مسئولان مربوطه میطلبد. صنایع بزرگ کشور همواره در تلاش بوده و هستند تا موانع پیش روی خود را بدون اینکه در انتظار کمک کسی باشند، برطرف کنند. در این بین، گروه فولاد مبارکه با هدف کلان توازن در زنجیره تولید فولاد کشور سرمایهگذاریهای جدی در بخش تولید و خودتأمینی انرژی داشته و در مسیر تحقق اقتصاد غیر نفتی قرار گرفته است؛ اقدامی که میتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصاد کشور، گام بلندی در راستای تزریق امید به جامعه باشد.
در نهایت تولید، سنگ بنای اقتصادی پویا و تضمینی برای توسعه همهجانبه کشور به حساب میآید و تقویت و حمایت از آن سالهاست که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است؛ به نظر میرسد دولتمردان و به ویژه وزارت صمت عزم خود را برای حمایت جدیتر از صنایع و رفع موانع پیش روی آنان جزم کردهاند چراکه به تعبیر مقام معظم رهبری راه نجات کشور از مسیر تولید میگذرد و مسئولان نیز با توجه به شرایط کنونی کشور، موضوع اقتصاد را بهطور واقعی و عملی درک کردهاند و امید میرود که با کمک مردم و متولیان تولید، دست در دست یکدیگر، مسیر را برای آیندهای روشن و فتح قلههای پیشرفت هموارتر سازند.