به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه با تولید ۱۸ میلیون تنی در زنجیره فولاد، بزرگترین فولادساز منطقه است؛ محصولات این گروه بزرگ صنعتی طیف گسترده‌ای از ورق گرم، سرد و گالوانیزه را شامل می‌شوند. صادرات فولاد مبارکه در سال‌های اخیر در محدوده سالانه ۲ میلیون تن بوده است. ایران سومین تولیدکننده بزرگ تختال بعد از برزیل و ژاپن در جهان است.

طبق نقشه راه تعریف شده، سبد محصولات فولاد مبارکه متنوع‌تر و گسترده‌تر خواهد شد؛ سال گذشته ۲۷ درصد و امسال ۳۰ درصد از تولیدات فولاد مبارکه، محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است.

