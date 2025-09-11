مجید فخاری، مدیر برنامهریزی و فروش محصولات فولاد مبارکه در پنل تخصصی کنفرانس فولاد دبی:
محصولات فولاد مبارکه متنوعتر و گستردهتر خواهد شد/ سهم ۳۰ درصدی محصولات با ارزش افزوده بالا در تولیدات فولاد مبارکه
منطقه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) ۵ درصد فولاد جهان را تولید میکند؛ ایران بزرگترین تولیدکننده فولاد منطقه با سهم ۴۰ درصدی تولید است. رشد سالانه تولید فولاد ایران در دهه گذشته به طور میانگین سالانه ۷ درصد بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه با تولید ۱۸ میلیون تنی در زنجیره فولاد، بزرگترین فولادساز منطقه است؛ محصولات این گروه بزرگ صنعتی طیف گستردهای از ورق گرم، سرد و گالوانیزه را شامل میشوند. صادرات فولاد مبارکه در سالهای اخیر در محدوده سالانه ۲ میلیون تن بوده است. ایران سومین تولیدکننده بزرگ تختال بعد از برزیل و ژاپن در جهان است.
طبق نقشه راه تعریف شده، سبد محصولات فولاد مبارکه متنوعتر و گستردهتر خواهد شد؛ سال گذشته ۲۷ درصد و امسال ۳۰ درصد از تولیدات فولاد مبارکه، محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است.