به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، هدف از این تعاملات، معرفی آخرین دستاوردها و فناوری‌های روز دنیا در زمینه تولید فولاد و همچنین شناسایی نیازهای بازار و تقاضاهای مشتریان بود؛ گروه فولاد مبارکه با ارائه محصولات نوین و باکیفیت خود، تلاش کرد تا جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کند و از طریق این کنفرانس، ارتباطات مؤثری با مشتریان جدید برقرار کند.

این رویداد همچنین فرصتی برای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت فولاد بود که می‌تواند به بهبود فرآیندها و افزایش کیفیت محصولات منجر شود؛ حضور فعال گروه فولاد مبارکه در این کنفرانس نشان‌دهنده تعهد این شرکت به ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات خود و همچنین تلاش برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت فولاد است.

انتهای پیام/