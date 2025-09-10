خبرگزاری کار ایران
در نخستین روز کنفرانس بین‌المللی فولاد و مواد اولیه دبی و نمایشگاه جانبی آن چه گذشت؟
گروه فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد خاورمیانه، در کنفرانس بین‌المللی آهن و فولاد که به‌تازگی در دبی برگزار شد، حضور یافت؛ این کنفرانس به‌عنوان یک رویداد مهم در صنعت فولاد، فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات و برقراری ارتباط با مشتریان و متقاضیان محصولات جدید فراهم کرد. در این رویداد، نمایندگان گروه فولاد مبارکه با شرکت‌های بین‌المللی و تأمین‌کنندگان صنعت فولاد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، هدف از این تعاملات، معرفی آخرین دستاوردها و فناوری‌های روز دنیا در زمینه تولید فولاد و همچنین شناسایی نیازهای بازار و تقاضاهای مشتریان بود؛ گروه فولاد مبارکه با ارائه محصولات نوین و باکیفیت خود، تلاش کرد تا جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کند و از طریق این کنفرانس، ارتباطات مؤثری با مشتریان جدید برقرار کند.

در نخستین روز کنفرانس بین‌المللی فولاد و مواد اولیه دبی و نمایشگاه جانبی آن چه گذشت؟

این رویداد همچنین فرصتی برای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت فولاد بود که می‌تواند به بهبود فرآیندها و افزایش کیفیت محصولات منجر شود؛ حضور فعال گروه فولاد مبارکه در این کنفرانس نشان‌دهنده تعهد این شرکت به ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات خود و همچنین تلاش برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت فولاد است.

