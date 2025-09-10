15ماه تولید بدون ذوب دانگرید آنالیز شیمیایی در شرکت فولاد هرمزگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، جواد قره‌گزلو، سرپرست مدیریت فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد هرمزگان با اعلام این خبر افزود: در تابلوی اهداف استراتژیک شرکت، «ارتقای کیفیت محصولات و کاهش ضایعات در راستای سودآوری پایدار» به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه پایدار تعریف شده است. از این رو، تولید ذوب‌های دانگرید آنالیزی، به هر میزان که باشد، نه تنها به معنای هدررفت منابع، انرژی و زمان است، بلکه به طور مستقیم بر حاشیه سود تأثیر منفی گذاشته و در درازمدت می‌تواند به اعتبار کیفی محصولات ما خدشه وارد سازد.

وی بیان کرد: در راستای تحقق اهداف عالیه و استراتژیک شرکت، به ویژه در بخش بهره‌برداری، پروژه کاهش تولید ذوب‌های دانگرید آنالیزی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام است که تاثیر شگرفی بر بهره‌وری، سودآوری و تصویر کیفی ما خواهد داشت.

سرپرست مدیریت فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: هدف ما در این پروژه به حداقل رساندن و در نهایت حذف تولید ذوب‌هایی بود که به دلیل عدم تطابق با مشخصات آنالیزی مورد انتظار، از گرید اصلی خود خارج شده و به عنوان دانگرید طبقه‌بندی می‌شوند. این مهم، تنها یک هدف کمی نیست، بلکه به یک تغییر رویکرد کیفی و سیستمی نیاز داشت. بنابراین با رویکردی جامع‌نگر، تمامی فرآیندهای مرتبط از مرحله شارژدهی و آماده‌سازی مواد اولیه، کنترل دقیق پارامترهای ذوب، آنالیزهای حین فرآیند، تا تمهیدات نهایی برای جلوگیری از آلودگی و اختلاط را مورد بازبینی و بهینه‌سازی قرار دادیم.

قره‌گزلو عنوان کرد: این پروژه، یک مسئولیت مشترک بود که موفقیت آن، گام بزرگی در راستای تحقق اهداف برداشت. این اهداف عبارتند از:

افزایش بهره‌وری و راندمان تولید: با کاهش ضایعات، ظرفیت واقعی تولید افزایش یافته و از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود.

بهبود حاشیه سود شرکت: تبدیل محصولات دانگرید به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، سودآوری را به طور مستقیم افزایش می‌دهد.

تقویت اعتبار کیفی محصولات: تضمین کیفیت یکنواخت و مطابق با استانداردها، جایگاه ما را در بازار مستحکم‌تر می‌کند.

کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و انبارداری: جلوگیری از تولید دانگرید، فرآیندهای پرهزینه مانند؛ جداسازی، جابجایی و انبارداری را حذف می‌کند.

بهره‌وری بهینه از مواد اولیه و انرژی: هر کیلوگرم محصول دانگرید، حاصل مصرف غیرمؤثر مواد و انرژی است که باید از آن جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: این دستاوردها نه تنها به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر شده، بلکه با ارتقای کیفیت محصولات، رضایت و اعتماد مشتریان را نیز به دنبال داشته است. مدیریت فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولادهرمزگان نیز متعهد به تداوم این مسیر بهبود مستمر است و با برنامه‌ریزی برای فازهای آتی این پروژه، به دنبال دستیابی به سطوح بالاتری از کیفیت، پایداری و نوآوری در صنعت خواهد بود. این موفقیت، نمونه بارز تعهد در شرکت فولاد هرمزگان، به ارائه بهترین‌ها به مشتریان خود و کسب جایگاه برتر در صنعت است.

سرپرست مدیریت فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد هرمزگان، این پروژه با همکاری و تلاش موثر کارشناسان، تکنسین‌ها و اپراتورهای واحدهای تولید، تعمیرات، کنترل کیفی و طراحی محصول به ثمر رسیده و نشان‌دهنده موفقیت شرکت فولاد هرمزگان در بهبود فرآیندهای تولید، افزایش کیفیت محصولات و درنهایت افزایش رضایت مشتریان، از طریق رویکردی مبتنی بر تحلیل داده، نوآوری فناورانه و کار تیمی منسجم است.

وی تصریح کرد: این دستاورد به ویژه با توجه به «جوانان فولاد هرمزگانی» که در این پروژه مشارکت داشته‌اند، قابل تقدیر است.

