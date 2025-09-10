ساماندهی انبارهای قطعات فولاد هرمزگان؛
گامی در مسیر بهرهوری و کاهش هزینهها
انبارداری به عنوان یکی از ارکان مهم در زنجیره تولید، نقشی اساسی در تحقق اهداف سازمانی دارد. بر همین اساس، شرکت فولاد هرمزگان پروژهای جامع برای بروزرسانی و ساماندهی انبارهای قطعات یدکی خود اجرا کرده است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش بهرهوری، به بهبود صحت موجودی و کاهش هزینههای تولید منجر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، امین خدایاری، سرپرست مدیریت کنترل مواد فولاد هرمزگان، با اشاره به اهمیت انبارداری اصولی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از منابع نقدی شرکت صرف خرید مواد اولیه و قطعات میشود. بنابراین مدیریت کارآمد انبارها با سرعت، دقت و شفافیت، نه تنها پشتیبانی به موقع از خطوط تولید را تضمین میکند بلکه به روانتر شدن فرآیندها، کاهش وقفهها و افزایش تولید نیز کمک میکند.
دسترسی سریع و جلوگیری از وقفه تولید
به گفته وی، انبارهای قطعات یدکی با تضمین دسترسی مداوم به تجهیزات مورد نیاز، از توقف در خطوط تولید جلوگیری میکنند. این امر بویژه در زمان تعمیرات اضطراری و شاتدانهای برنامهریزی شده اهمیت دارد زیرا امکان اجرای سریعتر پروژههای تعمیراتی و بازگشت به چرخه تولید را فراهم میسازد.
اجرای پروژه انبارگردانی ۱۰۰ درصدی
یکی از اقدامات مهم، اجرای پروژه انبارگردانی داخلی در حوزه قطعات یدکی بوده است. در این فرآیند شمارش دقیق کدکالاها، شناسایی اقلام دارای کسری و مازاد، کاهش موقعیتهای چندگانه برای دو هزار ردیف کالا، ایجاد فضای جدید برای اقلام تازه و اصلاح محل نگهداری قطعات سنگین و حجیم انجام شده است. همچنین اقلام بدون بستهبندی مناسب اصلاح و پالتبندی شدند و کالاهای نیمهحجیم با روشهای جدید چیدمان شدند.
رفع مشکلات کدگذاری و برچسبگذاری
خدایاری با اشاره به شرایط خاص آبوهوایی منطقه گفت: برخی برچسبهای کالا در اثر رطوبت از بین رفته بودند. برای رفع این مشکل، نمایشگاهی موقت از اقلام مکانیکی و برقی برپا شد تا واحدهای فنی و تعمیراتی آنها را شناسایی و کدگذاری مجدد کنند. این اقدام موجب شد تعدادی از اقلام قدیمی دوباره وارد چرخه مصرف شوند.
چشمانداز آینده
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای همکاران و حمایت بخشهای پشتیبانی گفت: اقدامات صورتگرفته، گامی بزرگ در افزایش صحت موجودی و بهینهسازی سرمایههای شرکت است. ادامه این مسیر میتواند از رسوب کالا در انبار جلوگیری کرده و زمینهساز کاهش هزینهها و افزایش سودآوری فولاد هرمزگان باشد.