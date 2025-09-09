الگویی جدید برای مدیریت زنجیره تأمین معدنی و تحقق اقتصاد دریامحور

پایانه صادراتی بندرعباس؛ حلقه حیاتی زنجیره تأمین

مدیرعامل هیمکو درباره اقدامات این شرکت گفت: «هیمکو اخیراً با اجرای پایانه تخصصی صادرات مواد فله معدنی در بندرعباس، به یکی از حلقه‌های حیاتی در زنجیره تأمین محصولات معدنی تبدیل شده است. این پایانه نقش مؤثری در حمل‌ونقل بار صادراتی دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ماده معدنی پس از استخراج و حمل از منطقه معدنی، در نهایت در بنادر مستقیماً به کشتی‌های پهلوگرفته بارگیری می‌شود.»

یک فرآیند یکپارچه و مهندسی‌شده

فرایند بارگیری در معدن، حمل ریلی، تخلیه با واگن‌برگردان و بارگیری مستقیم بر کشتی با نگاهی مهندسی و زیرساختی توسط «هیمکو» انجام شده و این فرایند همچنان در حال توسعه و تکمیل است.

رقابت‌پذیری در گرو اتصال به دریا

محمدجواد خلیلی با اشاره به رقابت‌پذیری در این حوزه افزود: «ایران دارای ذخایر عظیم معدنی است و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی را دارد. تحقق این جایگاه بدون دسترسی سریع، مطمئن و مقرون‌به‌صرفه به آب‌های آزاد، عملاً غیرممکن است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد اتصال معادن به دریا، شرط لازم برای رقابت در بازارهای جهانی است و مسیر کوتاه‌تر با کاهش هزینه و افزایش سرعت، توان رقابتی را بالا می‌برد.»

هیمکو؛ الگویی جدید در مدیریت زنجیره تأمین

وی پروژه هیمکو را نه تنها یک سرمایه‌گذاری صنعتی، که الگوی جدیدی از مدیریت زنجیره تأمین خواند و تأکید کرد: «مزیت رقابتی آینده در حمل‌ونقل و زیرساخت نهفته است. اگر مواد معدنی ایران به‌موقع و با هزینه پایین به دست مشتریان جهانی برسد، امکان صادرات پایدار فراهم خواهد شد. تحقق اقتصاد دریاپایه تنها یک شعار نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای توسعه متوازن است.»

تبدیل شدن به قطب اصلی صادرات منطقه

به گفته مدیرعامل هیمکو، در آینده‌ای نزدیک، این پایانه می‌تواند به مرکز اصلی صادرات مواد فله معدنی در کشور تبدیل شود. هیمکو به عنوان پل ارتباطی میان ظرفیت‌های معدنی و دریایی ایران، با تکیه بر زیرساخت‌های قوی و رویکرد مهندسی خود در تلاش است تا نقش مؤثری در فرآیند صادرات مواد معدنی ایران ایفا کرده و به حلقه‌ای اساسی در زنجیره تولید و صادرات بدل شود.