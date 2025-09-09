خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیمکو؛

الگویی جدید برای مدیریت زنجیره تأمین معدنی و تحقق اقتصاد دریامحور

کد خبر : 1683939
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت مدیریت بین المللی همراه (هیمکو)، از زیرمجموعه‌های «ومعادن»، با راه‌اندازی پایانه تخصصی صادرات مواد فله معدنی در بندرعباس، حلقه مفقوده اتصال معادن ایران به بازارهای جهانی را تکمیل کرده است. این پروژه که با نگاه مهندسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل سواحل جنوبی اجرایی شده، با کاهش هزینه و افزایش سرعت حمل‌ونقل، رقابت‌پذیری مواد معدنی ایران را در عرصه بین‌الملل متحول می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، این شرکت به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در صنایع معدنی ایران، با بهره‌گیری از موقعیت راهبردی کشور و دسترسی به سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان، به دنبال بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها برای صادرات مواد معدنی است. این مأموریت با توسعه «هیمکو» و تمرکز بر سواحل شمالی و جنوبی کشور آغاز شده است.

پایانه صادراتی بندرعباس؛ حلقه حیاتی زنجیره تأمین

مدیرعامل هیمکو درباره اقدامات این شرکت گفت: «هیمکو اخیراً با اجرای پایانه تخصصی صادرات مواد فله معدنی در بندرعباس، به یکی از حلقه‌های حیاتی در زنجیره تأمین محصولات معدنی تبدیل شده است. این پایانه نقش مؤثری در حمل‌ونقل بار صادراتی دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ماده معدنی پس از استخراج و حمل از منطقه معدنی، در نهایت در بنادر مستقیماً به کشتی‌های پهلوگرفته بارگیری می‌شود.»

الگویی جدید برای مدیریت زنجیره تأمین معدنی و تحقق اقتصاد دریامحور

یک فرآیند یکپارچه و مهندسی‌شده

فرایند بارگیری در معدن، حمل ریلی، تخلیه با واگن‌برگردان و بارگیری مستقیم بر کشتی با نگاهی مهندسی و زیرساختی توسط «هیمکو» انجام شده و این فرایند همچنان در حال توسعه و تکمیل است.

رقابت‌پذیری در گرو اتصال به دریا

محمدجواد خلیلی با اشاره به رقابت‌پذیری در این حوزه افزود: «ایران دارای ذخایر عظیم معدنی است و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی را دارد. تحقق این جایگاه بدون دسترسی سریع، مطمئن و مقرون‌به‌صرفه به آب‌های آزاد، عملاً غیرممکن است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد اتصال معادن به دریا، شرط لازم برای رقابت در بازارهای جهانی است و مسیر کوتاه‌تر با کاهش هزینه و افزایش سرعت، توان رقابتی را بالا می‌برد.»

هیمکو؛ الگویی جدید در مدیریت زنجیره تأمین

وی پروژه هیمکو را نه تنها یک سرمایه‌گذاری صنعتی، که الگوی جدیدی از مدیریت زنجیره تأمین خواند و تأکید کرد: «مزیت رقابتی آینده در حمل‌ونقل و زیرساخت نهفته است. اگر مواد معدنی ایران به‌موقع و با هزینه پایین به دست مشتریان جهانی برسد، امکان صادرات پایدار فراهم خواهد شد. تحقق اقتصاد دریاپایه تنها یک شعار نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای توسعه متوازن است.»

تبدیل شدن به قطب اصلی صادرات منطقه

به گفته مدیرعامل هیمکو، در آینده‌ای نزدیک، این پایانه می‌تواند به مرکز اصلی صادرات مواد فله معدنی در کشور تبدیل شود. هیمکو به عنوان پل ارتباطی میان ظرفیت‌های معدنی و دریایی ایران، با تکیه بر زیرساخت‌های قوی و رویکرد مهندسی خود در تلاش است تا نقش مؤثری در فرآیند صادرات مواد معدنی ایران ایفا کرده و به حلقه‌ای اساسی در زنجیره تولید و صادرات بدل شود.

الگویی جدید برای مدیریت زنجیره تأمین معدنی و تحقق اقتصاد دریامحور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی