اهتزاز پرچم فولاد مبارکه بر بلندترین قله ایران

اهتزاز پرچم فولاد مبارکه بر بلندترین قله ایران
تیم کوهنوردی شهید قاسمی فولاد مبارکه در راستای اجرای برنامه‌های ورزشـــی و فرهنــگی شرکت، طی روزهای ۵ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ موفق شد قله دماوند به ارتفاع ۵۶۱۰ متر را با موفقیت فتح کند.

 به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگارفولاد مبارکه، این موفقیت جلوه‌ای از همت والا، تلاش جمعی و روحیه تیمی کارکنان فولاد مبارکه است و یاد و نام شهید والامقام قاسمی را زنده نگاه داشت.

 نکته قابل‌توجه این برنامه، صعود موفقیت‌آمیز تمامی اعضای تیم بود که با همدلی و پشتکار مثال‌زدنی توانستند این افتخار را به ثبت برسانند.

 کادر فنی و پشتیبانی تیم عبارت‌اند از: سعید رمضانی، حسین کرمی (مربیان)؛ پیمان چراغی (سرپرست)؛ منوچهر چراغی (پزشکیار).

اعضای شرکت‌کننده تیم عبارت‌اند از: محمد عظیمی؛ محمدجواد صیادی؛ جاسم آزاد؛ سید مسیب مؤمنی؛ علی خلیلی؛ علیرضا قاراخانی؛ مصطفی ملکی؛ صادق رنجبر؛ مصطفی غیور؛ مرتضی صفری؛ سعید اصلانی؛ محسن عباسی؛ محمد سلیمیان؛ سید ایزد هاشمی؛ علیرضا عباسی.

