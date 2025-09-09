اهتزاز پرچم فولاد مبارکه بر بلندترین قله ایران

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگارفولاد مبارکه، این موفقیت جلوه‌ای از همت والا، تلاش جمعی و روحیه تیمی کارکنان فولاد مبارکه است و یاد و نام شهید والامقام قاسمی را زنده نگاه داشت.